الجمعة 23 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة

photo_5963083983782789015_y
جثث الشهداء في استهداف اسرائيلي امس الخميس
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 140 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمئة من السكان.اضافة اعلان

وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم الجمعة، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية فجر اليوم الجمعة، ساحل النصيرات وسط القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب غزة، وشرق خانيونس جنوبي القطاع.

واستشهد 7 مواطنين أحدهم مسعف بمجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم، شرق رفح بعدما قصفت منزلا لعائلة أبو معمر، كما تعرضت مناطق شرق رفح لقصف مدفعي إسرائيلي، في الوقت الذي أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه شاطئ بحر مدينة رفح.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيام النازحين غرب ملعب الدرة بدير البلح وسط القطاع.

كما استشهد وأصيب العديد من المواطنين جراء قصف الاحتلال مخيما للنازحين في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
والليلة الماضية، استشهد 40 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على منازل المواطنين وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد المواطنين الذين استشهدوا في قصف إسرائيلي على منازل في مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، منذ مساء أمس الخميس إلى أكثر من 60 شهيدا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
65d8334da942c

مفاوضون إسرائيليون سينضمون لمحادثات باريس

منذ3 ساعة
538405

بلدية غزة: الاحتلال يجرف 55 ألف شجرة ويدمر 8 حدائق

منذ22 ساعة
NEWfamilies

97 شهيدا بـ9 مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة في يوم

منذ23 ساعة
1120231818501718353646

جيش الاحتلال بدأ عملية عسكرية في حي الزيتون

20 شباط 2024
اقرأ أيضا
Sl8w1XzMm5FnBfj0AsOODx4RJRqETBVQU6JvG2Ub

استطلاع: صعود غانتس وتراجع الليكود وسقوط سموتريتش

منذ2 ساعة
65d7aa635dd45

40 شهيدا غالبيتهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي في غزة

منذ2 ساعة
65d8334da942c

مفاوضون إسرائيليون سينضمون لمحادثات باريس

منذ3 ساعة
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)

هنية يغادر القاهرة بعد لقاءات مع عباس كامل

منذ9 ساعة
قصف.jpg-c26e0629-03fa-48db-8e80-7c598e31d389.jpg-9af02eab-68e8-4c36-9b7b-964844c3e978

6 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل في رفح

منذ9 ساعة
رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار - (أرشيفية)

​إعلام عبري: نتنياهو وبينيت وغانتس فوّتوا 5 فرص سانحة لاغتيال السنوار

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

تشجيع

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy
 
 