السبت 09 كانون الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
السبت 09 كانون الأول 2023
2:19 م
قوات العدو تتلقى الصدمات في خان يونس
قوات العدو تتلقى الصدمات في خان يونس
أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة "الياسين 105".
كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المركز الثقافي شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون.
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
دول تندد باستخدام الفيتو ضد قرار يدعو لوقف النار بغزة
منذ 21 دقيقة
عبد اللهيان: قد يخرج الوضع عن السيطرة في المنطقة
منذ 37 دقيقة
"أخطر الأحياء وأقوى الكتائب".. لماذا تفاجأت قوات الاحتلال بالمقاومة في حي الشجاعية؟
منذ2 ساعة
سقوط 4 طائرات مسيّرة قرب مطار أربيل
منذ11 ساعة
برنامج الأغذية العالمي: لا نستطيع القيام بمهامنا في قطاع غزة
منذ12 ساعة
نجل ترامب يقر بهزيمة أوكرانيا
منذ12 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الحمد يدعو لاعادة دراسة تاريخ القدس وبيان عوار السردية الاسرائيلية
ثقافة
|
منذ 19 دقيقة
دول تندد باستخدام الفيتو ضد قرار يدعو لوقف النار بغزة
العرب والعالم
|
منذ 20 دقيقة
عبد اللهيان: قد يخرج الوضع عن السيطرة في المنطقة
العرب والعالم
|
منذ 36 دقيقة
اليرموك ضمن أفضل 750 جامعة حول العالم
إربد
|
منذ 44 دقيقة
ذهبيتان وفضية وبرونزية للمصارعة الحرة في البطولة العربية
رياضة محلية
|
منذ 55 دقيقة
قوات العدو تتلقى الصدمات في خان يونس
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
مزيد من الخسائر الإسرائيلية
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
ترجمات
إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا
ترجمات
|
منذ16 ساعة
مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)
ترجمات
|
06 كانون الأول 2023
هل توجد طريقة للخروج من غزة؟
ترجمات
|
04 كانون الأول 2023
عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية
ترجمات
|
04 كانون الأول 2023
حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة
ترجمات
|
03 كانون الأول 2023
الهولُ.. الهول!
ترجمات
|
19 تشرين الثاني 2023