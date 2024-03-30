قوات "حفظ سلام" بغزة.. هل تعد طوق نجاة لبايدن ونتنياهو؟

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عواصم - تبحث إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مخططات لإدارة الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب، تتضمن تشكيل قوات لحفظ السلام، تزامنا مع موافقة إسرائيلية للعودة على طاولة المفاوضات بالقاهرة والدوحة، فيما يراه مراقبون تجهيزات سريعة لسيناريوهات اليوم التالي للحرب في القطاع.وهذا المخطط يراه خبراء في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية والأميركية، "أقرب للتنفيذ حال الموافقة العربية، خاصة أنه سيكون بمثابة "طوق نجاة للحكومة الإسرائيلية" للخروج من غزة وتماشيا مع الطلب العربي برفض بقاء تل أبيب بالقطاع، غير أن تطبيقه سيواجه صعوبات.ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن، تبحث مخططات لإدارة الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب، تتضمن تشكيل قوات حفظ السلام.هذا المقترح الأميركي يأتي تزامنا مع إعلان مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أول من أمس موافقته على سفر وفدين من الموساد والشاباك إلى العاصمتين القطرية والمصرية، الدوحة والقاهرة، لبحث استئناف مفاوضات التهدئة.ويأتي كذلك بعد ساعات قليلة من عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر برئاسة نتنياهو اجتماعا مصغرا لبحث تطورات حرب غزة وصفقة التبادل مع حماس.سيناريوهات ما بعد انتهاء الحرب بشكل كامل تطرح يوميا في وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، فهل سيكون سيناريو القوات متعددة الجنسيات المطروح حديثا أقرب للتنفيذ في ظل تمسك الاحتلال برفض إدارة حماس أو السلطة الفلسطينية للقطاع.هذا السيناريو أقرب للتنفيذ وفق حديث الخبير الفلسطيني، عبدالمهدي مطاوع، المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، مضيفا أن المقترح الأميركي بشأن قوات حفظ السلام لن يشمل قوات أميركية، وإنما تمويل أميركي.وأضاف أن قوات حفظ السلام قد تكون عربية دولية مشتركة، وقد تكون فلسطينية، والهدف منها أن تستلم الأمن في قطاع غزة، ثم تقوم بتسليمه بالتدريج للسلطة الفلسطينية بحيث تتمكن من إدارة قطاع غزة.وبين مطاوع هذه الخطة تستهدف بالأساس إحباط مخطط نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة والإشراف الأمني على القطاع، وفرض مناطق عازلة، وحواجز تعمق من وجود الاحتلال.وقال أن نجاح الإدارة الأميركية في إفشال مخطط نتنياهو، سيؤدي في النهاية لوجود مسار سياسي مستقبلي، قد يمكن الحديث من خلاله وهذا ما تسعى له هذه الإدارة الأميركية ومشروعها في المنطقة.وأعرب مطاوع عن اعتقاده أن "السداسي العربي" (لجنة عربية وزارية تتكون من 6 دول بينها مصر والأردن والسعودية) يتفق في الخطوط العامة في كيفية الانتقال من هذه الحرب إلى مسار سياسي وما يتطلبه ذلك من اتخاذ إجراءات مناسبة لما بعد الحرب.وقال لا أعتقد أن هناك حلولا أفضل من وجود قوات حفظ سلام في مرحلة معينة مقبلة تكون بمثابة قوات انتقالية، لأسباب، أبرزنا عدم وجود فوضى في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وإحباط مخططات نتنياهو باحتلال القطاع، وتأهيل للحكومة الفلسطينية التكنوقراط لاستعادة العمل كجزء من مهامها في قطاع غزة.الباحث في الشؤون الإسرائيلية والتاريخ العبري، خالد سعيد يرى أيضا أن تلك الخطة الأميركية أقرب للقبول الإسرائيلي، موضحا أن القوة متعددة الجنسيات كانت أطروحة مهمة جدا من ضمن أطروحات إسرائيلية وأجندة تل أبيب لما بعد حرب غزة، باعتبار أنها لا يمكن أن تدير القطاع ولا تريد إدارة من حماس التي تريد القضاء عليها، ولا السلطة الفلسطينية.وقال قد تنجح خطة وجود قوات حفظ سلام في غزة لو حظيت بموافقة عربية عليها، وحال الموافقة العربية ستكون تلك الخطة هي الرئيسية لسيناريوهات اليوم التالي للحرب.وبين أن ذلك يدعم تطبيق الخطةـ سيما وأن الإدارة الأميركية خصصت ميزانية لتمويل تلك القوات.وأضاف أن الخطط الإسرائيلية بشأن دعم وجود قوات حفظ السلام ليست أولوية كخطط عودة المحتجزين، وتبقى تلك المسألة تالية وتخضع لتقديرات السياسيين.وأعرب سعيد عن أعتقاده أن خطة وجود قوات حفظ سلام طوق نجاة لنتنياهو لإطالة أمد حكومته التي ترى دوائر سياسية عديدة بإسرائيل أنها ستنتهي بانتهاء الحرب.وعلى مسافة ليست بعيدة، يقرأ نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الأميركية، المقترح الأميركي، بأنه إحدى صور إدارة غزة، بعد الحرب، ويوضح أنه يمكن لإدارة بايدن طرح رؤية حول مستقبل قطاع غزة فيما بعد انتهاء العمليات العسكرية وتكون إحدى تلك الأفكار هي وضع قوات حفظ سلام دولية تابعة لمجلس الأمن الدولي.وقال إن طرح هذا المقترح يسبق أحداثا أخرى ذات أولوية بكثير، لأن المعيار حاليا هو وقف القتال بغزة، مضيفا قد يستفيد بايدن انتخابيا مع قرب الانتخابات الرئاسية من هذا المقترح وطرحه مبكرا، لكن هذا سيتفاعل معه الناخب الأميركي في ضوء قدرة واشنطن على وقف العمليات العسكرية بغزة أولا.وبين أن إسرائيل قد لا توافق حاليا لأنها تريد أولا التخلص من حركة حماس والتأكد من عدم وجود مقاومة سياسية أو مسلحة في القطاع.-(وكالات)