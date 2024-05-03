الجمعة 03 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوات روسية تدخل قاعدة في النيجر تتمركز فيها قوات أميركية

القاعدة الأميركية 201 في أغاديس بالنيجر (أسوشيتد برس)
القاعدة الأميركية 201 في أغاديس بالنيجر (أسوشيتد برس)
قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لرويترز إن أفرادا من الجيش الروسي دخلوا قاعدة جوية في النيجر تستضيف قوات أميركية، في أعقاب قرار المجلس العسكري في النيجر طرد القوات الأميركية من البلاد.اضافة اعلان
وطلب المجلس العسكري الحاكم في النيجر من الولايات المتحدة سحب قرابة 1000 عسكري من البلاد.
وقال مسؤول أميركي كبير، طالبا عدم نشر اسمه، إن القوات الروسية لا تختلط مع القوات الأميركية، وإنما تستخدم مكانا منفصلا في القاعدة الجوية 101 المجاورة لمطار ديوري حماني الدولي في العاصمة نيامي.
ولم ترد سفارتا النيجر وروسيا في واشنطن بعد على طلب للتعليق.
وتضع هذه الخطوة التي اتخذها الجيش الروسي الجنود الأميركيين والروس على مسافة قريبة للغاية من بعضهم البعض، كما تثير هذه الخطوة تساؤلات حول مصير المنشآت الأميركية في البلاد بعد الانسحاب.
وبعد الانقلاب التي عاشته دولة النيجر نقل الجيش الأميركي بعض قواته في النيجر من القاعدة الجوية 101 إلى القاعدة الجوية 201 في مدينة أغاديس. ولم تتوفر معلومات عن العتاد العسكري الأميركي المتبقي في القاعدة الجوية 101.
يذكر أنه بالإضافة إلى الرحيل الوشيك من النيجر، غادرت القوات الأميركية دولة تشاد خلال الأيام القليلة الماضية، بينما طُردت القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو.
وقال المسؤول الأميركي إن سلطات النيجر أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن نحو 60 عسكريا روسيا سيكونون في النيجر، لكن المسؤول لم يتمكن من التحقق من هذا العدد.
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