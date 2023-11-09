قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين

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قالت وسائل إعلام فلسطينية فجر يوم الخميس إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.وأضافت وسائل الإعلام أن اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية دارت على أطراف مخيم جنين. وكالات