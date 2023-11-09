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الخميس 09 تشرين الثاني 2023
3:22 ص
قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين
قوات إسرائيلية
قالت وسائل إعلام فلسطينية فجر يوم الخميس إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وأضافت وسائل الإعلام أن اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية دارت على أطراف مخيم جنين. وكالات
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