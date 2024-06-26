 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوافل الشهداء تتواصل بغزة.. والاحتلال يعتقل فلسطينيين ويهدم منازل بالضفة

غزي ينظر إلى طفلته الجريحة وهي تبكي بعد قصف منزلهم بالقطاع.-(وكالات)
غزي ينظر إلى طفلته الجريحة وهي تبكي بعد قصف منزلهم بالقطاع.-(وكالات)
غزة-أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية أسفرت عن 60 شهيدا و140 مصابا، وجاء ذلك في ظل تواصل غارات قوات الاحتلال على مواقع مختلفة في القطاع.اضافة اعلان
في حين واصلت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية باعتقال العشرات من الفلسطينيين وذلك عقب مداهمة العديد من المدن، وهدم 17 منزلا في الضفة الغربية.
وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة المستمر منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي إلى 37 ألفا و718 شهيدا، إضافة إلى 86 ألفا و377 مصابا.
واستشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة أبو عواد في بيت لاهيا شمالي القطاع.
واستشهد 5 فلسطينيين في قصف مدفعي صهيوني باستهداف شقة في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
واستشهد فلسطينيين  في قصف استهدف بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس.
وبانتشال جثامين 3 شهداء، قضوا في قصف صهيوني استهدفهم شرقي مدينة رفح.
كما نسفت قوات الاحتلال عددا من المربعات السكنية وسط مدينة رفح وغربها، وأقدم جنود جيش الاحتلال على إحراق منازل ومنشآت تجارية في المناطق التي تشهد عمليات توغل صهيوني وسط قصف مدفعي وإطلاق نار يطال مختلف المناطق في مدينة رفح.
وفي مدينة غزة، شنت المقاتلات الصهيونية سلسلة غارات استهدفت خلالها منزلا في حي التفاح، وعمارة سكنية في حي الدرج.
عمليات المقاومة
من جانب آخر، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس مهاجمة جنود وآليات صهيونية في رفح، بينما قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف هاون من العيار الثقيل مقرا لقيادة الاحتلال في موقع أبو عريبان، بمحور نتساريم.
وقد بثت سرايا القدس أمس مشاهد لقصفها جنود العدو في محيط معبر رفح البري، وتموضعات لآلياته قرب الحدود الفلسطينية المصرية، جنوب رفح.
واشتبك عناصر المقاومة مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.
وفي وقت سابق أمس، بثت سرايا القدس، مقطع فيديو يظهر مشاهد من قصف عناصرها لجنود الاحتلال في محيط معبر رفح وتجمعات أخرى قرب الحدود الفلسطينية المصرية.
إلى ذلك، نفذ الجيش الصهيوني، أمس، حملة اقتحامات في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، رافقتها اعتقالات، وهدم 3 منازل فلسطينية بذريعة "عدم وجود تراخيص".
وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين وعدد من بلداتها (شمال)، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، استخدم خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز.
بدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني في جنين (غير حكومي)، في بيان، إن الجيش الاحتلالي اعتقل 6 فلسطينيين من المدينة في ساعات الفجر.
وفي قلقيلية (شمال)، نفذ الجيش الصهيوني مداهمة لعدد من أحيائها، وسط إطلاق الرصاص الحي بحسب شهود عيان.
وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسططينيا قبل أن تنسحب.
كما اقتحم الجيش الصهيوني بلدتي دورا وحلحول بمحافظة الخليل (جنوب)، ونفذ حملة اعتقالات طالت نحو 10 فلسطينيين على الأقل.
كذلك نفذ الجيش الاحتلالي في ساعات الفجر اقتحامات لعدد من البلدات في سلفيت (شمال) وبيت لحم (جنوب) ورام الله (وسط)، قبل أن ينحسب منها لاحقا.
ولم يصدر أي بيان بشأن عدد المعتقلين من جهات رسمية أو معنية بشؤون الأسرى.
وبالتزامن مع حربه على غزة صعد الجيش الصهيوني والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما خلف 553 شهيدا فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، ونحو 5 آلاف و300 جريح، وفق وزارة الصحة.
بينما أسفرت حرب الاحتلال، بدعم أميركي، على غزة عن قرابة 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
هدم منازل فلسطينية
هدمت آليات الاحتلال يوم أمس 11 منزلا في مسافر يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل ومساقر يطا فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال داهمت تجمع أم الخير في مسافر يطا، وهدمت 11 منزلا تأوي نحو 50 فردا، قبل توجهها إلى تجمع الديرات شرقي بلدة يطا، لاستكمال عمليات الهدم.
في السياق، قال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا (شرق) وهدمت منزلين اثنين بمساحة 130 مترا مربعا لكل منهما بدعوى "البناء دون ترخيص".
وأفادت مصادر محلية بأن قوات للاحتلال أخرى اقتحمت بلدة بيتللو غرب مدينة رام الله، وهدمت منزلا قيد الإنشاء من 3 طوابق بمساحة 200 متر مربع لكل طابق.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت 47 عملية هدم، طالت 66 منشأة منها 35 مسكنا مأهولا، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر أيار(مايو) الماضي.-(وكالات)
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