قوافل الشهداء تتواصل في غزة.. والضفة على صفيح ساخن

عواصم- رغم الهدنة المؤقتة التي ستدخل حيز التنفيذ صباح اليوم، فإن جيش الاحتلال ما يزال يكثف قصفه للمدنيين في قطاع غزة ويحاصر المستشفيات، فقد ارتقى أكثر من 200 شهيد في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة.

فيما، يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي على الضفة الغربية، من خلال عملياته العسكرية المكثفة على المدن والقرى، والتي ارتقى على إثرها 7 شهداء برصاص في مخيم طولكرم ومنطقة عزون بقلقيلية.

وأكد الثوابتة أن قوات الاحتلال تحاصر المستشفى الإندونيسي منذ 3 أيام، وأن أكثر من 800 ألف فلسطيني في شمال القطاع يعيشون أوضاعا قاسية.

من جانبه طالب مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور أحمد الكحلوت، بالضغط على الاحتلال لوقف استهداف المستشفيات، والسماح للفرق الطبية بتقديم العلاج للمصابين.

وقال الكحلوت إن مستشفى كمال عدوان استقبل نحو 60 شهيدا منذ الليلة قبل الماضية ونحو 200 مصاب ومريض.

وحذر من أن الوضع قد أصبح كارثيا في شمالي القطاع، وأن القصف طال كل الأماكن ويستهدف المنازل القريبة جدا من المستشفى. وقال إن "الإسعافات تصل إلى المستشفى بوسائل بدائية. ونستخدم الزيت النباتي بدل السولار حتى نستطيع تشغيل المولد الكهربائي في المستشفى".

كما أكد شهود عيان أن قوات الاحتلال نكلت بالجرحى في المستشفى الإندونيسي، وأجبرتهم على الزحف، واعتقلت عددا منهم.

ونشرت منصة محلية فلسطينية مشاهد لوصول دفعة جديدة من المرضى والمصابين من المستشفى الإندونيسي إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس، وتضمن الفيديو شهادة لأحد الناجين، أكد فيها أن قوات الاحتلال نكلت بالمرضى والمصابين وأجبرتهم على الزحف، واعتقلت عددا منهم.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتقاء عشرات الشهداء في قصف للاحتلال استهدف مستشفى الإندونيسي والعودة شمالي القطاع، في حين أعرب المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش عن مخاوف من إقدام الاحتلال على ارتكاب مجزرة أخرى في المستشفى الإندونيسي مثل تلك التي ارتكبها في مستشفى الشفاء.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عشرات الشهداء ارتقوا في قصف استهدف المستشفى الإندونيسي، كما سقط عشرات الشهداء والجرحى من المرضى والفريق الطبي في قصف للاحتلال استهدف مستشفى العودة، وأكدت أن الاحتلال يستهدف بشكل متزامن مستشفيات عديدة في شمال غزة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد اتهمت الاحتلال بالاستمرار في سياسة تدمير القطاع الصحي، وذلك ضمن مسعاها لتنفيذ جريمة التهجير القسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والمجازر وتدمير البنى المدنية.

هدنة لـ 4 أيام

أعلنت دولة قطر فجر امس نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين حركة حماس والاحتلال، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتم الإعلان عن توقيت بدئها صباح اليوم.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

وفي تعليق على الاتفاق، قال الباحث السياسي معين مناع إن التوصل إلى الاتفاق على هدنة إنسانية في غزة يمثل ثمرة انتصار للمقاومة الفلسطينية التي استطاعت أن تحاصر قوات الاحتلال في بقعة محددة وأن تستنزفها، بما يمثل إهانة "للكيان الصهيوني"، وتهديدا للنفوذ الأميركي في المنطقة، ووضع الجهود البريطانية والفرنسية التي استمرت 200 عام في مهب الريح.

وأضاف مناع "أن الأسبوع الأخير من العدوان الإسرائيلي كان أسبوع استنزاف بحت، وحتى وتيرة القصف والمجازر التي ارتكبها العدو كانت تؤشر على حالة المأزق التي يعيشها، وحالة النزف الغزير التي وقعت فيها قوات الاحتلال على مستوى الآليات العسكرية، سواء الدبابات أو المركبات أو ناقلات الجند، فضلا عن جنود النخبة وضباط النخبة".

الى ذلك، أشادت عدة دول حول العالم باتفاق الهدنة المؤقتة لوقف العدوان في قطاع غزة وتبادل الأسرى من الجانبين، وتأمل الدول أن تساعد الهدنة في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع ودخول المساعدات إليه.

كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، وقال إنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

ومنذ 47 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 14 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 % منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

الاحتلال يصعد بالضفة

استشهد 6 فلسطينيين فجر امس بقصف طائرة مسيرة لجيش الاحتلال منزلا وتجمعات في مخيم طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، كما استشهد فلسطيني سابع وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في بلدة عزون شرقي قلقيلية، وبينما اقتحم جيش الاحتلال مستشفى وحاصر آخر، تواصل قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال قسم الطوارئ بمستشفى "ثابت ثابت" الحكومي في طولكرم، واعتقلت أحد المصابين، كما حاصرت مستشفى الإسراء التخصصي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن جيش الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى داخل مخيم طولكرم وهناك بلاغ عن وجود شهداء نتيجة قصف داخل المخيم.

وتناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتفتيش جيش الاحتلال مركبات إسعاف واعتقال مصاب على الأقل.

كما فجرت قوات الاحتلال منزلا في حارة البلاونة خلال الاقتحام المستمر لمخيم طولكرم.

وفي مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم، نفذ جيش الاحتلال عملية عسكرية اعتقل خلالها عددا من الفلسطينيين، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم شمال الضفة، وليلة اول من أمس نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتداءات واعتقالات لدى اقتحامها مدنا وبلدات عديدة بالضفة.

من جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، امس، أن جيش الاحتلال اعتقل 35 فلسطينيا، وهو ما يرفع إجمالي معتقلي الضفة الغربية المحتلة إلى 3035 منذ السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.

المقاومة تتصدى

في المقابل، أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس أن مقاتليها فجروا عبوات ناسفة في جرافات وآليات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم طولكرم، مما أدى إلى إعطابها، كما أوقعوا قوة إسرائيلية في كمين محكم بمحور البلاونة، وحققوا إصابات فيها. ومنذ أسابيع ينفذ جيش الاحتلال اقتحامات واسعة بالضفة الغربية، في ظل وضع متوتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والاحتلال، بالتزامن مع استمرار الغارات على قطاع غزة.

وخلال هذه الفترة، استشهد برصاص الاحتلال أكثر من 200 من أبناء الضفة، إضافة إلى إصابة نحو 2800.-(وكالات)

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