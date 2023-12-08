الجمعة 08 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قيادي بحماس: اعتقال الاحتلال لنازحين يعد جريمة "إرهابية" انتقامية

256445
اعتقال الاحتلال لنازحين يعد جريمة انتقامية
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق في بيان إن الحركة تدعو كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري والضغط بكل الوسائل للإفراج عن المعتقلين المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.اضافة اعلان
وأكد أن اعتقال وتفتيش المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم عمل لا يقوم به إلا ميليشيات وصفها بالـ "إرهابية".
كما وصف الرشق اعتقال جيش الاحتلال مواطنين نازحين في مدرسة شمال قطاع غزة وتجريدهم ملابسهم، جريمة للانتقام من الضربات التي تلقاها.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1702029416475

الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب الأسباط ويمنعهم من الدخول للأقصى

منذ1 ساعة
6572cde9eef49

الاحتلال يعتقل نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس

منذ2 ساعة
doc-346q4qm-1702025298

الاحتلال يعزز قواته عند مداخل المسجد الأقصى

منذ2 ساعة
20231115083735reup-2023-11-15t083537z_448915678_rc2kd4a2ts2f_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

القسام: أفشلنا سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا

منذ2 ساعة
6572bdfa22d3e

6 شهداء وإصابات عدة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة

منذ3 ساعة
1702019415445

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 