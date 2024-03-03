الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قيادي حوثي: سوناك لديه فرصة لانتشال "روبيمار" بالسماح بإدخال مساعدات لغزة

مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

قال قيادي كبير في ميليشيا الحوثي، السبت، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمامه فرصة لانتشال السفينة روبيمار، بالسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة، وفقاً لوكالة "رويترز".

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وفي منشور على "إكس"، حمّل محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى، الذي يحكم مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، سوناك وحكومته مسؤولية غرق سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية.


وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قالت في وقت سابق السبت، إن روبيمار، والتي هاجمها الحوثيون الشهر الماضي، غرقت في البحر الأحمر، محذرة من "كارثة بيئية" بسبب حمولة السفينة من الأسمدة.

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