كابوس الاحتلال الأكبر.. هل فتحت "حماس" أبواب الانتفاضة الثالثة بالضفة؟

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سبق السيف العذل في القضية الفلسطينية، أو هكذا يقول "دانيل بيمان"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.وأضاف لقد تآكلت شرعية السلطة الفلسطينية إلى غير رجعة، وأصبحت المقاومة المسلحة الخيار الأكثر شعبية بين الفلسطينيين، لا سيما ومسألة خلافة محمود عباس مبهمة وغير محسومة. ورغم نصائحه لواشنطن بمحاولة إحياء اتفاق سلام حقيقي، ولتل أبيب بكبح المستوطنين، لا يبدو أن أيا من العاصمتين راغبة في تنفيذ أي من ذلك. وعليه فإن الحرب الدائرة في غزة تفتح أبواب الانتفاضة الثالثة في الضفة الغربية، ما يعني قلب القضية الفلسطينية رأسا على عقب من جديد.ورغم انشغال الاحتلال الآن بحربه على غزة، وتشن قواته عدوانها عبر الضربات الجوية ليل نهار ولم تترك بقعة في القطاع الا وصلته بنيران عدوانها الهمجي والتي خلفت أكثر من 7300 شهيد وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة. الا انه في خضم اشتداد الصراع مع حماس، فإن دولة الاحتلال بصدد مأزق خطير: لقد بدأ القتال في غزة ينتقل إلى الضفة الغربية، وقد يشعل ما يمكن أن يتحول إلى انتفاضة ثالثة.ففي أعقاب قصف المستشفى المعمداني، اندلعت تظاهرات عنيفة في جنين ونابلس ورام الله وطوباس وغيرها من مدن كبرى في الضفة الغربية، كما أعلن الفلسطينيون إضرابا عماليا في المنطقة كلها، في حين زاد الطين بلة بشروع المستوطنين المتطرفين في شن هجمات انتقامية. لقد قتل أكثر من مائة فلسطيني في الضفة، وتتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط من أجل السيطرة على الوضع، وستكون أي خطوة منها لحفظ الأمن بمثابة مسمار آخر في نعش شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.بالنسبة لواشنطن، فإن التوتر في الضفة الغربية يضاعف التحديات التي خلقتها حرب غزة، ويبرهن على أن الصراع الفلسطيني مع دولة الاحتلال ما يزال دون حل في الأفق. فقد تراجعت أهمية الصراع في السنوات الأخيرة عند الكثير من المتابعين وصناع القرار في الولايات المتحدة، الذين راهنوا على توازن جديد في المنطقة أحدثته سلسلة اتفاقيات "التطبيع" الإقليمية، تلك الكلمة التي تزايد انتشارها بعد توقيع دولة الاحتلال اتفاقات سلام مع البحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة، بيد أن الواقع على الأرض كان مخالفا بوضوح لتلك الرؤية الأميركية الحالمة.ورغم أن أحدا لم يشعر بنذير الخطر القادم في دولة الاحتلال أو الولايات المتحدة، فإن الدلائل أشارت بوضوح منذ بداية العام الحالي إلى "استنتاج لا مفر منه، وهو أن احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة في أعلى مستوياته منذ سنوات طويلة"، وقد فاقم هجوم حماس يوم 7 الشهر الحالي ورد الفعل دولة الاحتلال من ذلك الاحتمال.لقد حازت حركة "حماس" مصداقية كبيرة بسبب هجماتها المتكررة على دولة الاحتلال أثناء الانتفاضة الثانية، فقد سمح لها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ببعض مرونة الحركة أحيانا، الا أنها سرعان ما أصبحت أقوى من أن يسيطر أحد عليها.وبينما أخذت موازين السياسة الفلسطينية تتغير، اندثرت آمال السلام. ويعتقد الفلسطينيون بأن دولة الاحتلال باتت مصممة على الاحتلال والاستحواذ البطيء على الضفة الغربية. وحين انسحبت دولة الاحتلال من غزة عام 2005، فعلت ذلك دون التشاور مع محمود عباس أو غيره من قيادات فلسطينية، فيما اعتبر احتقارا منها لهم. ونتيجة لذلك، استطاعت حماس أن تنال المصداقية حينئذ، حيث أشارت إلى أن تهديدها بعنف لا ينتهي (إشارة إلى خيار المقاومة المسلحة) هو ما دفع دولة الاحتلال لسحب قواتها، وليس المفاوضات، وقد ساعدتها مصداقية هجماتها وسمعتها بوصفها تنظيما أقل فسادا من السلطة الفلسطينية في الفوز بانتخابات غزة عام 2006. وبعد صدام مع السلطة، استحوذت حماس على حكم القطاع عام 2007.منذ ذلك الوقت وحماس تحكم غزة، رغم أن دولة الاحتلال والولايات المتحدة ودول أخرى لا تعترف بسلطتها على القطاع.لقد أثبتت حماس صلابتها، وبالنظر إلى جذورها العميقة في غزة، لم يزعزع أيا من الضغط الاقتصادي من قبل دولة الاحتلال أو الحملات العسكرية المتكررة قبضتها على السلطة في القطاع.يشعر قادة السلطة الفلسطينية بالقلق من شعبية حماس في صفوف الفلسطينيين، لا سيما في أوقات الأزمات مثلما يحدث الآن، حين تصبح الحركة في القلب من اهتمام الشعب الفلسطيني.لقد كان الوضع في الضفة الغربية قابلا للاشتعال حتى قبل هجوم حماس، حيث انتشر الغضب بين الفلسطينيين تجاه الاحتلال الذي لا نهاية له في الأفق، والتوسع في بناء المستوطنات، والحملات المتزايدة لطرد الفلسطينيين من بيوتهم عبر عربدة المستوطنين.لقد كان العام الحالي دمويا أكثر من العام السابق (2022)، آخذين في الاعتبار أن العام السابق نفسه كان الأكثر دموية منذ سنوات مضت قبله. بينما يقتل عدد أكبر من الفلسطينيين أثناء الحملات العسكرية لدولة الاحتلال في غزة، فإن الاضطرابات في الضفة الغربية مرشحة للتصاعد، ما يعني المزيد من العنف من قبل دولة الاحتلال الانتقامي، وستكون النتيجة دائرة خطيرة لا تنتهي.إن دائرة كتلك تعزز من قوة حماس، كما فعلت هجمات 7 الشهر الحالي لقد صعقت دولة الاحتلال من نطاق وحجم الهجمات، ولا شك أنها كانت ضربة لصورتها وسمعتها بوصفها دولة لا تقهر. ويشعر الكثير من الفلسطينيين بالفخر بأن دولة الاحتلال باتت تتألم هي الأخرى، وأنه لم يعد بوسعها تجاهل القضية الفلسطينية. إن المقاومة لها تقليد طويل في صفوف الفلسطينيين، وتحمل حماس رايتها وإرث من سبقوها في هذا المضمار. وكما افتخرت حماس بجدوى المقاومة المسلحة في إجبار دولة الاحتلال على الانسحاب عام 2005.إن العنف الحالي في الضفة الغربية فرصة لقادة في السلطة الفلسطينية كي يحاولوا تدشين وجودهم السياسي بينما يأفل نجم عباس. وسيسعى هؤلاء القادة الجدد إلى امتلاك المصداقية الوطنية عبر السماح بشن هجمات على المستوطنين أو جنود الاحتلال، بل وربما عبر حض الناس بأنفسهم على تلك الهجمات. وفي سبيل تقويض خصومهم الذين يتعاونون مع دولة الاحتلال، لربما يحاول القادة الجدد تأجيج المشاعر الشعبية في مواجهة عنف المستوطنين والقيود التي تفرضها دولة الاحتلال على حياتهم وقتل المدنيين في غزة. وفي خضم ذلك، سيكون مكمن القلق الأكبر هو أن تصبح السلطة الفلسطينية فاقدة الشعبية وأضعف مما سبق وأكثر انقساما. ومن جهتهم، يخشى قادة دولة الاحتلال أن تستخدم حماس التنافس على خلافة عباس من أجل تعزيز قوتها، بما في ذلك محاولة انتزاع السيطرة على الضفة الغربية.بالنسبة للولايات المتحدة، فإن مسارا كهذا يقلقها للغاية، لكنها قد تمتلك بعض الخطط الاحتياطية. حين تبدأ المفاوضات حول كيفية إنهاء الحرب في غزة وتتدفق المساعدات الإنسانية على القطاع، قد تعزز واشنطن انخراط السلطة الفلسطينية كي تزيد من مصداقيتها وجدواها في المشهد. أما دولة الاحتلال فأنصحها (يقول الكاتب) بأن تقمع عجرفة مجتمع المستوطنين الخاص بها عن طريق توجيه رجال إنفاذ القانون وعناصر الاستخبارات بكشف مخططات قتل الفلسطينيين والتحرش بهم في الضفة. في قول آخر، يجب أن تنظر دولة الاحتلال إلى المستوطنين بوصفهم إرهابيين مثلهم مثل أي خطر إرهابي آخر في نظرها، وعليها أيضا أن تعتقل المستوطنين الذين يمارسون العنف، وحماية الفلسطينيين من هجماتهم. إن عنف المستوطنين يهدد بإشعال أزمة في الضفة الغربية في لحظة تحتاج فيها دولة الاحتلال إلى تقليل الجبهات قدر الإمكان بحيث تركز على غزة وحزب الله.-(وكالات)