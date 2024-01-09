الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كانت في مهمة استخباراتية.. القسام تستولي على مسيّرة للاحتلال

القسام تستولي على مسيّرة للاحتلال
القسام تستولي على مسيّرة للاحتلال

أعلنت كتائب القسام، مساء الثلاثاء، عن استيلائها على طائرة استطلاع للاحتلال من طراز "سكاي لارك" ، كانت في مهمة استخباراتية شرق حي الزيتون بمدينة غزة.اضافة اعلان
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