كانت في مهمة استخباراتية.. القسام تستولي على مسيّرة للاحتلال

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أعلنت كتائب القسام، مساء الثلاثاء، عن استيلائها على طائرة استطلاع للاحتلال من طراز "سكاي لارك" ، كانت في مهمة استخباراتية شرق حي الزيتون بمدينة غزة.