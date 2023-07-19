كتائب القسام: أسرانا على موعد قريب مع الحرية

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قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، "إن الأسرى في سجون الاحتلال سيكونون على موعد قريب مع الحرية"، مشيرةً إلى أن أوراق معركة العصف المأكول لا تزال مفتوحة.وأضافت كتائب القسام في بيان لها، مساء الأربعاء، "إن معركة العصف المأكول، أطول معاركنا مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكثرها إثخاناً به، وفيها قاتلناه فوق الخطوط واعتلينا آلياتهم ودسنا كبرهم".فيما أشارت الكتائب إلى أن معركة "سيف القدس" شكلت منعطفاً مهماً في الصراع مع الاحتلال، وفرضت واقعاً مختلفاً على الأرض، ورسخت مبدأ الترابط بين الجبهات.وقالت: "إن المعركة أثبتت أن المقاومة راشدة تعتمد مبدأ المراكبة وتواصل الإعداد فيما تيسر لها في ظل حصار مطبق، تحفر في الصخر وتصنع سلاحها في أيديها".وأكدت الكتائب أن سلاح غزة أكثر تطوراً، وما ينتظر المحتل إزاء أي حماقة هو أكبر مما يُقدر، فقد ولى الزمن الذي تكون فيه اليد العليا والكلمة الأولى والأخيرة للاحتلال. وفق نص بيانها.وأشارت إلى أن أهم مفاعيل معارك غزة إظهار المعدن النفيس لأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، واستفزاز الطاقات الجبارة الكامنة في صدورهم.