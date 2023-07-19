الخميس 20 تموز 2023
النسخة المطبوعة

كتائب القسام: أسرانا على موعد قريب مع الحرية

image_processing20230719-382174-x44ojt
كتائب القسام
قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، "إن الأسرى في سجون الاحتلال سيكونون على موعد قريب مع الحرية"، مشيرةً إلى أن أوراق معركة العصف المأكول لا تزال مفتوحة.اضافة اعلان


وأضافت كتائب القسام في بيان لها، مساء الأربعاء، "إن معركة العصف المأكول، أطول معاركنا مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكثرها إثخاناً به، وفيها قاتلناه فوق الخطوط واعتلينا آلياتهم ودسنا كبرهم".


فيما أشارت الكتائب إلى أن معركة "سيف القدس" شكلت منعطفاً مهماً في الصراع مع الاحتلال، وفرضت واقعاً مختلفاً على الأرض، ورسخت مبدأ الترابط بين الجبهات.


وقالت: "إن المعركة أثبتت أن المقاومة راشدة تعتمد مبدأ المراكبة وتواصل الإعداد فيما تيسر لها في ظل حصار مطبق، تحفر في الصخر وتصنع سلاحها في أيديها". 


وأكدت الكتائب أن سلاح غزة أكثر تطوراً، وما ينتظر المحتل إزاء أي حماقة هو أكبر مما يُقدر، فقد ولى الزمن الذي تكون فيه اليد العليا والكلمة الأولى والأخيرة للاحتلال. وفق نص بيانها.


وأشارت إلى أن أهم مفاعيل معارك غزة إظهار المعدن النفيس لأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، واستفزاز الطاقات الجبارة الكامنة في صدورهم. 
policespaniab7ar_1689706508

واقعة صادمة.. العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا.. ما قصتها؟ منذ3 ساعة

WhatsApp Image 2023-07-19 at 8.48.46 PM

الحزن يعم الجزائر بعد حادث سير كارثي أودى بحياة 34 شخصا منذ3 ساعة

2023-06-28T152052Z_1328096572_RC2DS1AR65BF_RTRMADP_3_NATO-NORDICS-SWEDEN-DEMONSTRATION (1)_0

تجمع لحرق القرآن الكريم غدا في السويد منذ4 ساعة

WhatsApp Image 2023-07-19 at 7.52.12 PM

السعودية.. درجة الحرارة تتخطّى الـ50 اليوم الأربعاء منذ4 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
image

عطل مفاجئ يصيب واتساب حول العالم

منذ 46 دقيقة
64b81ef64c59b77c2d2d523e

البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

منذ2 ساعة
64b828d54c59b7778f02179f

الرئيس الروسي يحدد شرطا واحدا لعودة روسيا إلى صفقة الحبوب

منذ2 ساعة
GettyImages-1388122880

الشمس تهدد العالم بدرجات حرارة قياسية تقترب من ذروتها

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-19 at 9.46.11 PM

مصر توضح أسباب توقف تصدير الغاز

منذ3 ساعة
image

حادث تصادم بين مركبتين سعودية وإماراتية يخطف أرواح 5 أشخاص

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

الـ"ما - بعد - إنسان"..! (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تطلعات نحو السوق العراقي

سلامة الدرعاوي |اليوم

البنك المركزي: درع الدفاع هل يكون رأس الحربة؟

رعد التل |اليوم

مشروع طويل الأجل!!!

سميح المعايطة |اليوم

مجتمع مدني يبحث عن مؤسساته الحقيقية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات | منذ2 ساعة
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات | منذ2 ساعة
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
 