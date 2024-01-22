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الإثنين 22 كانون الثاني 2024
3:45 ص
كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا غرب خان يونس
قذيفة الياسين 105
قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
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