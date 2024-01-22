الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا غرب خان يونس

قذيفة الياسين 105
قذيفة الياسين 105

قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اقتحامات جديدة في الضفة الغربية

منذ 9 دقيقة
"حماس هي زوجتي وحماس ابني وحماس بالنسبة لي كل شيء" يقول السنوار

إعلام عبري: لن ننتصر على حماس ولا خيار سوى صفقة يحدد شروطها السنوار

منذ 19 دقيقة
33487806-1705874599

سي إن إن: "إسرائيل" دمرت مقابر في غزة واستخرجت جثثا منها

منذ2 ساعة
مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على حاجز الجلمة بجنين

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على حاجز الجلمة بجنين

منذ2 ساعة
حماس تصدر كتيبًا يوضح روايتها حول "طوفان الأقصى"

حماس تصدر كتيبًا يوضح روايتها حول "طوفان الأقصى"

منذ3 ساعة
سفينة رفعت لافتة كُتب عليها: "لا علاقة لنا بإسرائيل"

الحوثيون: إليكم "الحل" لعبور سفنكم بأمان عبر البحر الأحمر

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يتحدثون بصراحة عن الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

حقا إنها قضية الشرفاء

جهاد المنسي |اليوم

مفترق الطرقات

يعقوب ناصر الدين |اليوم

المشهد القادم.. السعودية.. حماس ونتنياهو

سميح المعايطة |اليوم

الأسئلة الضرورية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات | منذ7 ساعة
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات | منذ8 ساعة
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات |20 كانون الثاني 2024
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
 