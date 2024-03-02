كتائب القسام تستولي على مسيّرة إسرائيلية

اضافة اعلان

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها استولوا على طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "سكاي لارك" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.-(وكالات)