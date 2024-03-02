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السبت 02 آذار 2024
7:15 م
كتائب القسام تستولي على مسيّرة إسرائيلية
كتائب القسام تستولي على مسيّرة إسرائيلية
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها استولوا على طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "سكاي لارك" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.-(وكالات)
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