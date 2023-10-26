«كتائب القسام» تعلن إصابة هليكوبتر إسرائيلية في غزة

وقالت في بيان مقتضب: “كتائب القسام تستهدف طائرة مروحية شرق مخيم البريج (وسط القطاع) بصاروخ سام 7، ومجاهدونا يؤكدون إصابتها”.
وحتى الساعة 07:20 (ت.غ) لم تصدر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن.
#عاجل | #فلسطين_الان#كتائب_القسام تستهدف طائرة مروحية شرق البريج بصاروخ "سام 7" والمجاهدون يؤكدون إصابتها#sonarmediacenter pic.twitter.com/JsM4y9E4Mh— Sonar Media Center (@SonarCenter) October 26, 2023
ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة، فيما تستمر الفصائل الفلسطينية في إطلاق صواريخ من القطاع على بلدات ومدن إسرائيلية.-(وكالات)