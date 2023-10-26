«كتائب القسام» تعلن إصابة هليكوبتر إسرائيلية في غزة

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أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، الخميس، إصابة مروحية إسرائيلية بصاروخ شرق وسط قطاع غزة.وقالت في بيان مقتضب: “كتائب القسام تستهدف طائرة مروحية شرق مخيم البريج (وسط القطاع) بصاروخ سام 7، ومجاهدونا يؤكدون إصابتها”.وحتى الساعة 07:20 (ت.غ) لم تصدر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن.ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة، فيما تستمر الفصائل الفلسطينية في إطلاق صواريخ من القطاع على بلدات ومدن إسرائيلية.-(وكالات)