الخميس 25 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كتائب القسام تعلن إيقاع قوتين إسرائيليتين في كمينيْن بالمغراقة في غزة

كتائب القسام
كتائب القسام
قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مجاهديها استدرجوا قوتين صهيونيتين وأوقعوهما في كميني ألغام منفصلين في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.اضافة اعلان
وأضاف أنها استخدمت في الكمينين -اللذين وقعا في المغراقة- العبوات الناسفة وصواريخ مقاتلات "إف 16" كانت إسرائيل أطلقتها على المدنيين ولكنها لم تنفجر.
وقالت كتائب القسام، في تصريح آخر، إنها قصفت القوات الإسرائيلية الموجودة في محور نتساريم وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
ويأتي ذلك، بينما تحتدم المعارك في محاور عدة بوسط قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها قصفت القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق منطقة جحر الديك، وسط قطاع غزة، بقذائف الهاون.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن اشتباكات وقعت بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وتستمر الاشتباكات منذ أيام في مناطق وسط قطاع غزة، مع تكثيف الاحتلال قصف أحياء مدينة غزة.
ومن جهته، قال جيش الاحتلال إن قوات من لواء "ناحال" تواصل عملياتها في الممر الفاصل بين شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه.
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