كتائب القسام تعلن قتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات

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قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، الأحد، إن مقاتلي الكتائب تمكنوا من تدمير 35 آلية عسكرية إسرائيلية "كليا أو جزئيا" خلال الأيام الأربعة الماضية.وكتب أبو عبيدة عبر تلغرام، إن مقاتلي الكتائب أكدوا "قتل 48 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم".وتحدث عن "تفخيخ نفقين في وحدة ‘يهلوم‘ وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو".ودكت الكتائب "مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في محاور القتال كافة في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية".