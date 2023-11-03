كتائب القسام تقصف آليات إسرائيلية شمالي غزة

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أعلنت كتائب القسام أنها قصفت حشود الآليات المتوغلة غرب إيريز (شمالي قطاع غزة) بقذائف هاون من العيار الثقيل.كما قالت الكتائب -في بيان- إنها استهدفت جرافة وناقلة جند بقذيفة "آر بي جي" وقذيفة "الياسين 105" شمال غرب مدينة غزة الليلة الماضية.