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الجمعة 03 تشرين الثاني 2023
12:12 م
كتائب القسام تقصف آليات إسرائيلية شمالي غزة
كتائب القسام
أعلنت كتائب القسام أنها قصفت حشود الآليات المتوغلة غرب إيريز (شمالي قطاع غزة) بقذائف هاون من العيار الثقيل.
كما قالت الكتائب -في بيان- إنها استهدفت جرافة وناقلة جند بقذيفة "آر بي جي" وقذيفة "الياسين 105" شمال غرب مدينة غزة الليلة الماضية.
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