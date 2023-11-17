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الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
7:14 م
كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال
رشقات صاروخية من غزة
أعلنت كتائب القسام مساء الجمعة عن قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
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