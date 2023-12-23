كتاب غربيون: آن الوقت لانسحاب الاحتلال من غزة

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حمل كتاب أميركيون وغربيون على الدعم اللامتناهي للاحتلال الصهيوني وعدم اتخاذ أي موقف تجاه عدم انصياع الاحتلال للتوجيهات الاميركية بشأن سفكها الأعمى لدماء المدنيين في غزة.رئيس تحرير موقع "ميدل إيست آي" البريطاني ديفيد هيرست قال أمس حول حرب غزة بأنها كانت سوء تقدير كبير للاحتلال، وبالإضافة إلى كونها كارثة أخلاقية وعسكرية فهي تؤجج المقاومة وتعيد إشعال جمر الغضب في جميع أنحاء العالم العربي.ولفت هيرست إلى ما فعله الرئيس الأميركي رونالد ريغان بعد وابل الاحتلال الكثيف من القصف خلال حصار بيروت في تموز (يوليو) 1982، فقد اتصل برئيس الوزراء الصهيوني مناحيم بيغن مطالبا إياه بوقف القصف، وقال ريغان وقتها "هنا على التلفزيون ليلة بعد ليلة تظهر لشعبنا رموز هذه الحرب وهي "محرقة".وعلق الكاتب على ذلك بأنه خلافا للديمقراطيين في البيت الأبيض اليوم كان رئيس الولايات المتحدة الجمهوري ريغان قادرا ومستعدا لدعم أقواله بالأفعال، فأوقفت الولايات المتحدة الذخائر العنقودية وبيع طائرات "إف-16" إلى الاحتلال.ووقوفا على حجم الدمار الصهيوني لغزة مقارنة بقصف قوات الحلفاء المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية نقل الكاتب عن محللين عسكريين التقتهم صحيفة "فايننشال تايمز" أن 68 % من مباني شمال غزة دمرت بحلول الرابع من الشهر الحالي، وذلك بعد شهرين فقط من القصف، وهو قريب من قصف الحلفاء لهامبورغ (75 %)، وكولونيا (61 %)، ودريسدن (59 %)، لكن ما حدث لهذه المدن كان بعد سنتين من القصف.وأضاف هيرست أن أكثر 20 ألف فلسطيني -70 % منهم من النساء والأطفال- قتلوا في نصف الوقت الذي استغرقه إجبار منظمة التحرير الفلسطينية على مغادرة بيروت في عام 1982.ونبه إلى أن الدمار الذي لحق بغزة يضع الأساس لـ50 سنة أخرى من الحرب، ولن تنسى أجيال من الفلسطينيين والعرب والمسلمين أبدا الهمجية التي يفكك بها الاحتلال القطاع اليوم.وأشار هيرست إلى أن بعض الصهاينة يعتقدون أن النصر يأتي من خلال منظور القوة الغاشمة -كلما قتل المزيد من الناس ودمر أكثر اعتقد أنه فاز- فيما ترى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن النصر من خلال منظور "القوة الناعمة"، كلما اكتسبت المزيد من القلوب والعقول عظم النصر.وذكر الكاتب أن الصهاينة يرتكبون الخطأ نفسه الذي ارتكبه الفرنسيون في الجزائر عندما قتلوا أكثر من 1.5 مليون جزائري بين عامي 1954 و1962 معتقدين أنهم بذلك سينتصرون في الحرب، ولكن بعد أن وضعت الحرب أوزارها اضطروا إلى الرحيل ومنحوا الجزائر استقلالها.وتؤكد سلسلة من التقييمات الاستخباراتية الأميركية الارتفاع الكبير في شعبية حماس منذ بداية الحرب.ويقول مسؤولون مطلعون إن الحركة نجحت في ترسيخ نفسها في أجزاء من العالم العربي والإسلامي كمدافع عن القضية الفلسطينية ومقاتل فعال ضد الاحتلال، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.وهذه أخبار سيئة -كما يقول هيرست- لجميع تلك الدول -وعلى رأسها الولايات المتحدة بطبيعة الحال- التي تظن أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تحل محل حماس في غزة، وهذه ليست مجرد أرقام، بل هو الواقع السياسي الجديد بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وتابع الكاتب أن الهجوم الصهيوني على غزة أدى إلى تغيير منطقة الشرق الأوسط بالكامل كما وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكن ليس على النحو الذي قد تستفيد منه حكومته أو الحكومات المستقبلية.وطوال 17 سنة من نسيان بقية العالم غزة أو تجاهلها، حيث بذلت أميركا والقوى الأوروبية الكبرى قصارى جهدها لتعزيز الحصار الذي فرضه الاحتلال على القطاع، وطوال 17 سنة من سياسة فرق تسد الصهيونية بفصل غزة عن الضفة الغربية، وإزالة كل إمكانية للمشاركة في حكومة وحدة وطنية يلتئم شمل غزة والضفة الغربية اليوم كما لم يحدث من قبل.وأضاف هيرست أنه حتى الانتفاضتين الأولى والثانية لم تحققا النجاح نفسه الذي حققته حماس في غزة خلال الشهرين الماضيين.ورأى أنه من الممكن أن تكون نتيجة هذه الحرب حالة مستمرة من الصراع، الأمر الذي سيحرم الاحتلال من الادعاء بأنه أصبح دولة عادية على النمط الغربي.وختم هيرست بأن "ميتوت حماس" ويعني (سقوط حماس) هو شعار باللغة العبرية وهو هدف حكومة الحرب الصهيونية، وبعد شهرين من هذا التدمير يمكنهم أيضا تعديله ليصبح "ميتوت إسرائيل"، لأن هذا هو التأثير الذي قد تحدثه هذه الحرب.من جهته يقول كاتب العمود في صحيفة "نيويورك تايمز" توماس فريدمان إن الوقت قد حان لكي تطلب أميركا من الاحتلال أن ينسحب بالكامل من غزة، مقابل الإفراج عن جميع الأسرى ووقف دائم لإطلاق النار تحت إشراف دولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلف الناتو والمراقبون العرب، دون أي تبادل للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.ويضيف أن الوقت قد أزف لكي تقدم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للاحتلال أكثر من مجرد إشارات لطيفة حول الكيفية التي يمكن أن تخوض بها حرب غزة دون قتل الآلاف من المدنيين. وعلى واشنطن أيضا أن تتوقف عن إضاعة الوقت في البحث عن قرار الأمم المتحدة المثالي لوقف إطلاق النار بشأن غزة، وتخبر الاحتلال أن هدف حربه المتمثل في محو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من على وجه الأرض لن يتحقق، وأن تكلفة تحقيق هذا الهدف لن تستطيع أميركا ولا العالم تحملها.واستمر الكاتب في تقديم توصياته، قائلا إن الوقت قد حان لكي تخبر الولايات المتحدة الاحتلال كيف عود إلى دياره، لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبح الآن عديم الفائدة تماما ولا يصلح زعيما لأنه يعطي الأولوية لاحتياجاته الانتخابية على مصالح الاحتلال، ناهيك عن مصالح أفضل صديق للصهاينة، الرئيس بايدن.-(وكالات)