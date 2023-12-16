كمين الشجاعية.. كيف يستخدم جنود القسام العبوات الناسفة ضد الاحتلال؟

اضافة اعلان

غزة - قبل أيام، تحديدا يوم الأربعاء 13 كانون الأول( ديسمبر) الحالي، أعلن جيش الاحتلال مقتل 10 من مقاتليه بينهم ضباط في كمين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، غالبية من قتلوا كانوا من لواء جولاني، أحد أهم وأقوى ألوية المشاة في جيش الاحتلال، حيث استدرج جنود القسام الصهاينة إلى منزل مجهز مسبقا بالمتفجرات، وحينما جاء فريق آخر من الجنود أوقعوه في كمين مشابه.في هذا النوع من الكمائن عادة ما تستخدم كتائب القسام العبوات الناسفة أو "الأجهزة المتفجرة المرتجلة" (IED)، وهي قنابل محلية الصنع تحتوي على مكونات عسكرية وغير عسكرية، تستخدم هذه العبوات عادة من قبل القوات العسكرية غير النظامية، وتعد فعالة للغاية ضد قوة عسكرية تقليدية، قد تستخدم في الكمائن على جانب الطريق بحيث تعترض القوات المهاجمة أو خطوط إمدادها، ويكون تركيبها في المداخل أو المباني لضرب فرق الجنود، أو قد يكون تركيبها على العربات والدبابات لتدميرها، ويمكن إسقاطها من مسيرات، والواقع أن المقاومة استغلتها في كل تلك النطاقات تقريبا.وإلى جانب ذلك، تظهر العبوات الناسفة درجة كبيرة من التباين في طريقة التفجير، فإما أن تكون عبوة ناسفة بدائية الصنع ويكون تفعيلها بواسطة مفتاح ضغط لتشبه اللغم الأرضي، أو قد يكون المشغل معقدا للغاية، فيعمل عن طريق إشارة الترددات الراديوية التي يؤقِّتها ويُطلقها فرد يراقب الهدف، أو ربما يقوم أحد الأفراد بإلصاقها على المدرعة أو الدبابة مباشرة، كما يحدث في حالة المقاومة الفلسطينية.العبوات الناسفة الخارقة للدروعأضف إلى ذلك نوعا جديدا من العبوات الناسفة أضيف مؤخرا إلى ترسانة حماس، وهو العبوات النافذة أو العبوات الناسفة الخارقة للدروع (Explosively formed penetrator)، وهي صورة أكثر تعقيدا وتركيبا من العبوات الناسفة تمثل تطورا مهما في هذا النطاق. عادة ما يكون غطاء هذه العبوة المعدني مقعرا ويتكون من الفولاذ أو النحاس، يؤدي هذا التقعر فيزيائيا إلى تركيز طاقة الانفجار في اتجاه معين دقيق يخلق تيارا من المعدن المنصهر الذي يمكنه أن يخترق الدروع بسرعة تصل إلى آلاف الأمتار في الثانية الواحدة، الأمر الذي يساعد في اختراق أقوى الدروع في العالم حاليا، وفي العراق مثلا أثناء غزو قوات التحالف، تمكنت هذه العبوات الناسفة من اختراق المركبات المدرعة الثقيلة ودبابات أبرامز، التي تعد دبابات القتال الرئيسية في جيش الولايات المتحدة.إستراتيجية حماسفي عملية 2014، نشرت حماس بذكاء آلاف المقاتلين في صورة فرق هجومية صغيرة نسبيا مدججة بالسلاح؛ وبحسب مصادر صهيونية فقد كان مقاتلو المقاومة أكثر فعالية وشراسة مما كانوا عليه في الصراعات السابقة، حيث فاجأوا القوات الاحتلالية وقاموا بتنسيق إطلاق النار، وأوقعوا إصابات حتى في أفضل تشكيلات المشاة والمدرعات الصهيونية، وفي أثناء ذلك تمكنوا من جر الاحتلال إلى عدد من الكمائن المعدة مسبقا، لكن الأضرار كانت طفيفة في ذلك الوقت.لكن مع ما يظهر لنا من تطور في قدرات المقاومة، وخاصة بعد النجاح العملياتي والاستخباراتي في عملية "طوفان الأقصى" 7 تشرين الأول(أكتوبر)، وانضمام أسلحة جديدة إلى قوات المقاومة، مثل قذائف الياسين والعبوات الناسفة الأحدث (ولم نتحدث بعد عن المسيرات والصواريخ الجديدة ومنظومة رجوم وغيرها من الأسلحة)، فإن ذلك يعني أن المقاومة الآن مختلفة تماما، وأن خطتها بإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف العدو تتحقق ببراعة.-(وكالات)