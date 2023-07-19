الأربعاء 19 تموز 2023
النسخة المطبوعة

كندا تنشر المزيد من قوات الجيش للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات

sketch-1589751346760
حرائق غابات
كشفت وزيرة إدارة الطوارئ في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية، بوين ما، عن نشر المزيد من الجنود لمساعدة رجال الإطفاء في مكافحة ما يقرب من 400 حريق غابات نشط في مقاطعة بريتش كولومبيا.اضافة اعلان

وقالت وزيرة إدارة الطوارئ بوين إن 75 من أفراد الجيش يتجهون إلى بحيرة بيرنز، في وسط بريتش كولومبيا ، للانضمام إلى 75 آخرين تم إرسالهم إلى المنطقة أمس كجزء من المساعدة الفيدرالية في مكافحة حرائق الغابات في المقاطعة.

وتقول ما إن هناك توقعات بزيادة في نشاط الحرائق، حيث تؤدي الرياح المتغيرة إلى سماء أكثر صفاء ودرجات حرارة أعلى ورطوبة أقل.

وسجلت المقاطعة بالفعل رقما قياسيا لإجمالي المساحة المحروقة في عام واحد حيث تم حرق حوالي 14 ألف كيلومتر مربع عبر بريتش كولومبيا.

وأشار المسؤولون إلى أن الموسم لم يصل بعد إلى ذروته وهم يحذرون من أن الجفاف الذي ساعد في تأجيج الحرائق هذا الموسم قد يستمر في العام المقبل، مما قد يتسبب في بدء موسم حرائق 2024 مبكرا.

وتظهر نشرة الجفاف الإقليمية أن 18 من أحواض المياه البالغ عددها 34 في المقاطعة في مستوى الجفاف 4، مما يعني أن الضرر الذي يلحق بالنظم البيئية والمجتمعات المحلية أمر محتمل، بينما توجد أربعة أحواض أخرى في المستوى 5 الأعلى. وكالات 
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تتأهب لدخول سورية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا-(أرشيفية)

بعد تصريحات أردوغان.. هل تعود العلاقات التركية السورية؟ منذ21 ساعة

الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن يوجه دعوة لنتنياهو لزيارة واشنطن منذ21 ساعة

64b6b7724c59b73fd13bc4d7

انهيار بناية مكونة من 3 طوابق في مصر منذ23 ساعة

fa7d4a3d-طبيب

تحرك فوري في مصر بعد رسوب 60% من طلاب كلية الطب 18 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
182506

أبو ردينة: وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال هما حزمة واحدة لضمان تحقيق السلام

منذ 11 دقيقة
64b6d9744c59b743dc5cf1ea

أميركا: القوات الأوكرانية تحتاج إلى سنوات للوصول إلى مستوى القوات الروسية

منذ21 ساعة
‏متظاهرة يهودية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، نيويورك، 2014 - (أرشيفية)

إسرائيل.. لا ديمقراطية مع استمرار الاحتلال

منذ21 ساعة
إحدى البواخر تغادر ميناء أوديسا في أوكرانيا ضمن اتفاق تصدير الحبوب والذي انتهى أول من أمس-(أرشيفية)

كييف تقترح لاستئناف تصدير الحبوب وموسكو تحذر

منذ21 ساعة
المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري

كيري يدعو من بكين إلى تعاون أميركي صيني بشأن المناخ

منذ21 ساعة
محتجون إسرائيليون يغلقون أحد الشوارع الرئيسة في تل أبيب ضمن تظاهرات واسعة على التعديلات القضائية-(وكالات)

ضربة أممية للاحتلال تنذر بمحاكمة قادته أمام "الجنائية الدولية"

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

إستراتيجيات التعامل مع سورية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لولا الحسابات الأمنية المعقدة

ماهر أبو طير |اليوم

حرية التعبير والجرائم الإلكترونية

سائد كراجة |اليوم

الدرع مقياس حقيقي للمدربين

خالد خطاطبة |اليوم

البلديات.. قصة تعثر

سميح المعايطة |اليوم

المدرسة الرشدية في إربد.. إرث تاريخي برسم العبث

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات | منذ21 ساعة
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
 