الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كنعان: المشاريع الاستيطانية نهج استعماري لمصادرة الاراضي في القدس

1702551915720 (1)
كنعان: المشاريع الاستيطانية نهج استعماري لمصادرة الاراضي في القدس
  قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن تنوع الاساليب التهويدية الاسرائيلية في مدينة القدس، يعزز القناعة بأن ما يجري يومياً من اعتداءات تطال الإنسان والأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية، هو نهج استيطاني صهيوني مخطط له مسبقاً.اضافة اعلان
وأضاف كنعان في بيان اليوم الخميس، إن العقيدة الصهيونية التلمودية المحرفة ترتكز على "الابرتهايد" وسلب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وحرمانه من اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أن القطار الهوائي (التلفريك) الذي تسارع اسرائيل بتنفيذه، يهدف الى ربط الشطرين الغربي والشرقي لمدينة القدس المحتلة والذي تهدف من ورائه للتسهيل على المستوطنين اقتحام المسجد الاقصى المبارك، يهدد الهوية التاريخية الحضارية لمدينة القدس بما في ذلك المعالم والآثار التاريخية العربية الأصيلة في بلدة سلوان التي يمكن وصفها بالحامية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى.
ولفت إلى أن سلطة الاحتلال ومحاكمها العنصرية أخطرت أخيرا 30 عائلة في حي البيضون ببلدة سلوان بهجر منازلها خلال شهرين لبناء قاعدة للقطار الهوائي، حيث تُقدر المساحة الإجمالية المستهدفة من العقارات والأراضي الفلسطينية لهذه الغاية تقدر بحوالي 8725 مترا مربعا.
وأكد أن مشروع القطار هو واحد من عدة مشاريع استيطانية خطيرة تهدد عروبة وتاريخ مدينة القدس المحتلة، منها مشروع (كيدم يروشلايم) الذي يهدف الى توسيع منطقة حائط البراق، ومشروع (شارانسكي) لانشاء وتوسيع ساحة صلاة تلمودية عند حائط البراق، ومشاريع بناء الكنس اليهودية، ومركز التراث القومي اليهودي المزعوم والجسور المعلقة وغيرها، وجميعها تأتي في سياق تغيير اسرائيل للوضع التاريخي القائم لهوية المدينة العربية، ومعارضة صريحة لجميع قرارات الامم المتحدة بما فيها قرارات منظمة "اليونسكو" التي تؤكد أن المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية 144دونما ملك خالص للمسلمين ولا علاقة لليهود به.
وبين كنعان أن الصمت الدولي وفشل مجلس الأمن بإصدار قرار يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، شجع اسرائيل على ممارسة حملة تهويد واسرلة شاملة لكل المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن الأردن قيادة هاشمية وشعبا سيبقى السند القريب والشقيق لأهلنا في فلسطين بكل مدنها وقراها ومخيماتها مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
526751

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون في جنين يموتون لعدم تمكنهم الوصول للمستشفيات

منذ 27 دقيقة
657998da4c59b761c0263808

باكستان.. الهجوم على مركز أمني نفّذ باستخدام 120 كغ من المتفجرات

منذ11 ساعة
2274523_0

اندلاع حريق هائل في مصر

منذ11 ساعة
2022-02-27T165106Z_245458845_RC2CSS99V8QL_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-LUHANSK-MILITARY

روسيا: الوضع في أوكرانيا يتعقد أكثر فأكثر

منذ12 ساعة
AA-20231010-32360702-32360678-LRML_LMQTLT_LSRYYLY_THWL_RQ_HY_GZ_L_RKM

الأمم المتحدة: حرب غزة تضرب اقتصادات الدول العربية المجاورة

منذ13 ساعة
5fff3133423604641658fd10

مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على فتح تحقيق لعزل بايدن

منذ13 ساعة
افكار و مواقف

عرب، ودول..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

فوائد الدين في عام 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

ورقة الأسرى.. إلى متى تبقى مهمة؟

سميح المعايطة |اليوم

أقول كلمتي وأمشي

مالك العثامنة |اليوم

كوب (28) حضر الملك وغابت الحكومة والقطاع الخاص

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات | منذ19 ساعة
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات | منذ19 ساعة
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
 