كيربي: الإسرائيليون سيكتشفون كيف قُتل 3 محتجزين في غزة

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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين، في قطاع غزة، أمر مفجع ومأساوي.وأضاف كيربي أنه يعتقد أن الإسرائيليين سيراجعون هذا ويكتشفون كيف حدث.وكان الجيش الإسرائيلي كشف اليوم السبت، أن تحقيقا أوليا أظهر أن المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين أعلن عن مقتلهم في غزة لوحوا بأعلام بيضاء وقالوا بالعبرية أنقذونا.واعترف جيش الاحتلال أمس الجمعة، بأنه قَتَلَ عن طريق الخطأ ثلاثة من "المحتجزين الإسرائيليين" في غزة، ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما حدث بالمأساة.بدورها، تظاهرت عائلات المحتجزين أمام وزارة الدفاع للمطالبة بصفقة تبادل فورا.وفي السياق ذاته، قال الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان: "فشل فادح ومفجع في قتل المختطفين الثلاثة. ويعترف الجيش الإسرائيلي في التحقيق بأن إطلاق النار كان مخالفاً لتعليمات إطلاق النار. كان الثلاثة يسيرون كمجموعة، بلا قميص ويلوحون بعلم أبيض، عندما أطلق عليهم قناص النار من مسافة عشرات الأمتار. وركض أحد المختطفين إلى مبنى مجاور وطلب المساعدة، لكنه أصيب أيضا بالرصاص". (وكالات)