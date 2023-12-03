الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كيربي: لا مفاوضات بين حماس وإسرائيل حاليا

رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار
رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنه لا مفاوضات رسمية حاليا بين حركة حماس وإسرائيل، لأن الحركة لم تقدم قائمة أخرى من النساء والأطفال الذين يمكن الإفراج عنهم من قطاع غزة.اضافة اعلان
وأضاف أنه لا يعلم متى يمكن استئناف المفاوضات، وأن واشنطن تبحث في إمكانية عودة الأطراف إلى التفاوض، مشيرا إلى اعتقاد بوجود 8 رهائن أميركيين ما زالوا محتجزين لدى حماس.
وفيما يتعلق بعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال كيربي إنه لا مؤشرات على أن مجتمع الاستخبارات الأميركي كان على علم بخطة هذا الهجوم.
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