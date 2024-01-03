كيربي: نتقبل فكرة استمرار وجود حماس

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، ان لا نؤمن أن الهجوم العسكري سيقضي على فكر حماس ونتقبل فكرة أن الحركة ستظل موجودة.

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واشار كيربي انه لا نريد أن تتسع الحرب بين إسرائيل وحماس في المنطقة.

واضاف ان حماس لا تزال لديها قدرات كبيرة في قطاع غزة.

وأكد ان محادثات الإفراج عن الرهائن من غزة جارية وبجدية.

واشار ان سنعمل على الحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.

وقال ان الرئيس بايدن يواصل تلقي إحاطات بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

وبين "ليست لدينا أي مؤشرات على تورط إسرائيل في الانفجار الأخير في إيران".

وأكد ان لم تكن لدينا أي علاقة من قريب أو بعيد بالهجوم الذي وقع في بيروت.