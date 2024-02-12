الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيربي يتولى منصبا إضافيا في البيت الأبيض

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي - (أرشيفية)
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي - (أرشيفية)
قال مسؤول أمريكي لـ"رويترز"، الأحد، إن جون كيربي، كبير المتحدثين باسم الأمن القومي للرئيس جو بايدن، سيحصل على ترقية ويتولى دورا أكبر في البيت الأبيض.
وسيحصل كيربي، الذي شغل في السنوات الماضية منصب كبير المتحدثين باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووزارة الخارجية، على منصب جديد هو مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، وستتم ترقيته إلى درجة مساعد للرئيس من نائب مساعد.
وقال المسؤول إن كيربي سيكون مسؤولا عن تنسيق الاتصالات المتعلقة بالأمن القومي مع مجموعة متنوعة من الوكالات، وفقا لـ"رويترز"

وكيربي أحد أبرز الوجوه في البيت الأبيض منذ تولي بايدن الرئاسة، إذ ينضم كثيرا إلى المتحدثة كارين جان بيير لتقديم إفادات بشأن قضايا تتعلق بالأمن القومي، لاسيما منذ بدء حرب غزة.
وقال المسؤول إن ظهور كيربي لتقديم الإفادات سيستمر.
ويتولى كيربي، وهو أميرال متقاعد من البحرية الأمريكية، منصب منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي منذ أن تم تعيينه من البنتاغون في عام 2022.
وبموجب الهيكل الجديد، سيعين كيربي طاقما صغيرا مكلفا بمساعدته في ترتيب رسائل الإدارة حول قضايا الأمن القومي، إلى جانب الأنشطة الصحفية اليومية.اضافة اعلان
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