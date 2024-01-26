كيف سيطبق العالم قرار "العدل الدولية" على إسرائيل لحماية الغزيين؟

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لاهاي - أثار قرار محكمة العدل الدولية والذي يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وليس وقف الحرب، ردود فعل متباينة، ما بين من يرى أنه مرض، وما بين عدد آخر يرى أنه منقوص، وآخرون يرون أنه لن يوقف شلال الدم الفلسطيني النازف في غزة.وعلى وقع القرار يبدو أن جيش الاحتلال غير آبه بما صدر عن المحكمة، ويستمر في عدوانه الوحشي على غزة وأهلها المدنيين، فلم تهدأ وتيرة الأعمال العدائية، والقتل والتدمير مستمران، فيما ينتشر الجوع والمرض في كل أنحاء القطاع.وفي ضوء قرار المحكمة، السؤال المطروح على الطاولة، من سينفذ القرار، وما هي الخطوات التي ستتخذ امتثالا للمحكمة، وما مدى قوة القرار على الأرض في غزة؟.المحكمة في قرارها أمس رفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، وصوت عدد كبير من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.وعلق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بتأكيده أن إسرائيل "ملتزمة بمواصلة الدفاع عن نفسها".وقال نتنياهو: "إن التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع. وبنفس القدر من الالتزام المقدس سنواصل الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا".وأضاف: "مثل أي دولة أخرى، لدى إسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها".وأردف نتنياهو: "إن المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق".وقال إن "تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب بل إنها شنيعة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها".وأضاف: "سوف نستمر في تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدنا لإبعاد المدنيين عن الأذى".ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب إفريقيا بها، الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع وأودت وفقا للسلطات الصحية في غزة بحياة أكثر من 26 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية في غزة.والحكم جاء بناء على طلب مقدم من جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بعد اتهامها أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعمليتها العسكرية في قطاع غزة.ويعلق كيان الاحتلال آمالا كبيرة على حليفتها الوثيقة الولايات المتحدة، فما هي الاحتمالات الممكنة في حال انصياع إسرائيل لقرارات المحكمة الدولية من عدمه؟.فيما تكون قرارات العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، إلا أنها لا تملك سلطة تنفيذها، وبعدما أصدرت المحكمة حكمها الذي يعتقد أن إسرائيل لن تمتثل له، فإنه بإمكان جنوب إفريقيا التوجه لمجلس الأمن الدولي ومطالبته بتنفيذه.وفي وجود الولايات المتحدة الأميركية كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، تطمئن إسرائيل إلى أنه لن يتم التوافق على قرار يضر بمصالحها أو سياساتها، إذ إنها متأكدة من أن واشنطن ستستخدم حق النقض "الفيتو" لإفشال أي محاولات لإقرار إجراءات ضدها، وفق تصريحات خبراء قانون إسرائيليين.وانتقد الخبير في القانون الدولي، رافائيل بينتون، مشاركة موافقة إسرائيل على الذهاب إلى العدل الدولية، ووصفها بأنها خطأ فادح منح المحكمة "شرعية لا داعي لها".وقالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن محاكمة إسرائيل تفتح عهدا جديدا في العلاقات بين الجنوب المستضعف والشمال المستقوي، وتسلط الضوء على حروب إبادة لم يعترف بها بعد.وقالت إن الحجج التي قدمها الادعاء الجنوب أفريقي في المحكمة كانت قوية في سعيها لإثبات وجود نية إسرائيلية مبيتة لارتكاب إبادة في غزة، وإن انبراء خبراء قانونيين من جنوب أفريقيا وإيرلندا للدفاع عن شعب ما زال يتعرض للاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الذي نكبت به جنوب أفريقيا سابقا، قد أثر فيها أيما تأثير.وأضافت أن ما صدمها هو استخدام إسرائيل مصطلحات القانون الدولي الإنساني نفسه لتسويغ هجماتها على المدنيين.وتقول ألبانيز إن المحاكمة تجاوزت مسألة الإبادة التي تجري في غزة إلى رمزية معارضة الاستعمار ككل.وردا على سؤال عن أسباب صمت الدول الأوروبية في مسألة الإبادة بحق المدنيين في غزة؟، ترى ألبانيز هذا الصمت طبيعيا بالنظر إلى الذهنية الأوروبية التي ما تزال حبيسة ترسبات وتداعيات الفترة الاستعمارية.وأضافت أن كثيرا من حروب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدول الأوروبية الاستعمارية ما تزال طي الإنكار، كتلك التي ارتكبتها ألمانيا في ناميبيا قبل بضعة عقود.ورغم أن أي قرار بخصوص تهمة الإبادة نفسها قد لا يتخذ قبل سنوات طويلة، فإن الملاحقات ضد إسرائيل في محكمة العدل من شأنها منح بريق أمل لمن يعيشون في جنوب العالم وحياتهم معلقة على شفير الهاوية.من جهته قال الخبير في القانون الدولي الدكتور سعد جبار، إن قرار محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يشكل إحراجا دوليا لحلفاء تل أبيب، مضيفا أنه حظي بإجماع كبير.وقال إن قرار المحكمة الدولية في لاهاي جسّد الضمير الجماعي الدولي لكل القضاة من مختلف المناطق الجغرافية، "وهو ما يعكس الضمير المهني والاستقلالية والشجاعة".وأضاف أن "القرار بمثابة قنبلة نووية ضد كل من يقف إلى جانب إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ويشكل إحراجا لواشنطن وحلفاء تل أبيب على الصعيد الدولي".وشدد على أن القرار وضع إسرائيل بقفص الاتهام، مؤكدا أنه قرار نهائي وملزم بالنسبة لتل أبيب، ويبقى تنفيذه من عدمه أمرا آخر، قبل أن يستدرك بالقول إن إسرائيل لا يمكنها التذرع بعد الآن بأنها دولة قانون وديمقراطية إن خرقت قرار المحكمة".وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.وبموجب الحكم أيضا يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.وقالت المحكمة إن على إسرائيل أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا.فيما قالت رئيسة المحكمة، القاضية جوان إي دونوغو إن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.وأضافت: "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".وتابعت أن المحكمة تقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.ورحبت جنوب أفريقيا -صاحبة الدعوى- بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه "انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.لكنها أضافت "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة".وبينت أنها لا تشعر بخيبة أمل من القرار، رغم عدم نصه صراحة على كلمة وقف إطلاق النار، لكن "لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة المفروضة من دون وقف إطلاق النار".وشددت على أن القرار، يجبر الأجهزة الأممية والدولية، على اتخاذ ما ينبغي من إجراءات، لحماية حياة الناس المهددة، مضيفةً "كان علينا أن لا نقف متفرجين وأن نقوم بما يجب لحماية عشرات آلاف الفلسطينيين".وتابعت: "علينا أن ندعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي".وأكدت وقوف دولة جنوب أفريقيا إلى جانب الشعب الفلسطيني داعيةً إياه إلى عدم فقدان الأمل.ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بحكم محكمة العدل الدولية، وقالت إنه تذكير مهم بأنه لا يوجد دولة فوق القانون.وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمة بثها التلفزيون، أمس إن قضاة المحكمة قيموا الوقائع وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.وأضاف أن فلسطين تدعو جميع الدول، ومن بينها إسرائيل، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.وقال عبد الفتاح دولة، الناطق باسم حركة فتح، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة أعاد الاعتبار لمكانة القانون الدولي وقيم العدالة الدولية والإنسانية، ووضع إسرائيل في قفص الاتهام، وأكد أنها لم تعد دولة فوق القانون.وأضاف في بيان أن قبول المحكمة دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ودعوتها اتخاذ تدابير مؤقتة "ينبع من توفر الأدلة الدامغة على قيام إسرائيل بجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".في المانيا قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن بلاده ستحترم قرار محكمة العدل الدولية بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل، مضيفا أنه لن يتم التعامل مع الاتهام الأساسي في القضية، المتعلق بحدوث إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.وكانت الحكومة الألمانية أعلنت عزمها التدخل كطرف ثالث، في مواجهة دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.ورفضت الحكومة الألمانية بشدة الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل واتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، محذرة من "الاستغلال السياسي" للتهمة، حيث أعلنت أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام المحكمة.وأثارت هذه الخطوة انتقادات ناميبيا، حيث ندد بيان صادر عن مكتب الرئيس بما سماه "نية الإبادة الجماعية للدولة الإسرائيلية العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة"، واستشهد بتاريخ ألمانيا الاستعماري في الدولة الواقعة بجنوب غرب القارة الأفريقية.-(وكالات)