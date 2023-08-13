كييف تستفز موسكو وتعد باسترجاع جزيرة القرم

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عواصم - مع تزايد هجماتها بالطائرات المسيرة لا سيما على شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا منذ العام 2014، هددت القوات الأوكرانية باستعادة القرم مجددا.ففي فيديو لجنودها من جزيرة الأفعى، أرسلت قوات حرس الحدود الأوكرانية رسالة مصورة إلى الروس، مذكرة إياهم بالساعات الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا.وأظهر الفيديو الذي نشره على فيسبوك قائد قوات حرس الحدود سيرهي دينيكو، حرس الحدود يرفعون لافتة جديدة على جزيرة الأفعى، معيدين إلى الأذهان ما حدث في الساعات الأولى من الغزو الروسي عندما أطلق أحد حراس الجزيرة الاستراتيجية الواقعة في البحر الأسود، عبارة تحد قوية رافضا الاستسلام لسفينة حربية روسية اقتربت حينها من فرقته!كما ظهر رجل يرتدي زيا عسكريا أمام عامود باللونين الأزرق والأصفر اللذين يرمزان للعلم الأوكراني، وراح يقول "سيتم تثبيت اللافتة الحدودية التالية في شبه جزيرة القرم بعد أن تحررها قوات الدفاع الأوكرانية".وكانت جزيرة الأفعى الصغيرة، أو جزيرة الثعبان كما تسمى أيضا، تحولت رمزا للمقاومة الأوكرانية في الساعات الأولى من بدء الغزو الروسي في 24 شباط (فبراير) 2022 عندما أرسل ضباط روس على متن السفينة الحربية موسكفا التابعة لأسطول البحر الأسود رسالة باللاسلكي للحراس الأوكرانيين المرابطين هناك وأمروهم بالاستسلام أو الموت.يشار إلى أن تلك الجزيرة الإستراتيجية تطل على الممرات البحرية المؤدية إلى أوديسا وهو الميناء الرئيسي لأوكرانيا على البحر الأسود.وفي 14 نيسان (أبريل) الماضي، ضرب صاروخان أوكرانيان السفينة موسكفا وهي أكبر سفينة حربية تغرق في عملية عسكرية منذ 40 عاما.فيما رجح خبراء غربيون مقتل نصف الطاقم البالغ نحو 450 شخصا في البحر، ما شكل ضربة موجعة لموسكو وللكبرياء الروسي أيضا على الرغم من أن السلطات الروسية أكدت مقتل بحار واحد.ثم في 30 حزيران (يونيو) تخلت روسيا عن الجزيرة بعد أن منيت بخسائر فادحة في محاولة الدفاع عنها. في حين وصفت انسحابها بأنه "بادرة أخرى على حسن النوايا".إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، في وقت كثفت فيه كييف هجماتها على شبه جزيرة القرم، بينما توعدت موسكو بالرد عليها.وأشارت الدفاع الروسية إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الذي تعرضت له بيلغورود.يأتي ذلك بعد ساعات من إطلاق القوات الأوكرانية طائرات مسيرة وصواريخ على مواقع في شبه الجزيرة بينها جسر القرم.وأكد حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف أن الدفاعات الروسية أسقطت 3 صواريخ بالقرب من الجسر، قائلا "إن الجسر لم يتضرر".وقالت سلطات القرم إن حركة السير توقفت لبعض الوقت، قبل أن تستأنف بعد زوال الخطر.وأظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان تتصاعد قرب الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القصف تم بواسطة صواريخ من طراز "إس-200" وهي للدفاع الجوي عدلت لتصيب أهدافا أرضية.وجسر القرم -الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضم شبه الجزيرة عام 2014- استهدف مرارا بهجمات أوكرانية.من جهتها، وصفت الخارجية الروسية الهجمات الأوكرانية على جسر القرم بـ "الإرهابية" وقالت إنها لن تمر دون رد.وبعد هجمات مماثلة سابقة، ردت روسيا بضربات واسعة انتقامية.وتسبب آخر هجوم في تموز (يوليو) الماضي بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيارات، علما بأنه يستخدم أيضا في نقل المعدات العسكرية إلى الجيش الروسي.وفي تطورات المعارك، أعلن الجيش الأوكراني أول من أمس أن قواته حققت نجاحا جزئيا في محيط بلدة روبوتين في زاباروجيا، مشيرا إلى أن تلك القوات توغلت لتنفيذ "هجمات دفاعية من هناك".وكانت هيئة الأركان الأوكرانية قالت إن قواتها مستمرة في الهجوم على محوري ميليتوبول وبيرديانسك في زاباروجيا، وإنها صدت هجمات روسية في مقاطعة دونيتسك (شرق).في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أول من أمس انطلاق تدريبات لقوات أسطول الشمال التابعة للجيش.وقالت الوزارة الروسية في بيان إن التدريبات جزء من التمارين السنوية لقوات الأسطول، ويشارك فيها 8 آلاف جندي و20 سفينة حربية وغواصات وسفن دعم.وأضافت أن التدريبات تشمل تنفيذ عمليات خاصة لعزل مناطق العمليات، وتطويق وتدمير مجموعات تخريب واستطلاع.وتابعت الدفاع الروسية أن جزءا من القوات الساحلية سيُنشر لحماية اتصالات الطريق البحري الشمالي والمواقع المهمة، والدفاع عنها.بدوره، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حاميات نائية للأسطول الشمالي في القطب الشمالي.وتُلفت تدريبات أسطول الشمال الروسي النظر إلى أهمية منطقة القطب الشمالي في الحسابات الإستراتيجية لموسكو.ويُوصف أسطول الشمال بأنه الأهم تاريخيا كمّا ونوعا بين أساطيل الجيش الروسي، المكون من 4 أساطيل، وتقع أهم قواعده في مدن: غريميكا وسفرودفينسك وسفيرمورسك شمال البلاد.ويكتسب هذا الأسطول أهميته من كونه في مواجهة أساطيل حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا سيما بعد انضمام فنلندا للحلف، وسعي السويد لاستكمال الانضمام إليه، وهو ما دفع روسيا إلى تعزيز الاتجاه نحو منطقة الشمال الغربي لتحصين حدودها.في غضون ذلك، نقلت "بيلد آم زونتاج" عن مصادر بشركة "راينميتال الألمانية" أن الأخيرة ستسلم أوكرانيا منظومة طائرات مسيرة من طراز "لونا" الجيل الجديد بحلول نهاية العام الحالي.وأضافت هذه الصحيفة الألمانية أن "حزمة الطائرات المسيرة" تتكون من محطة تحكم أرضية تضم عدة طائرات مسيرة وجهاز إطلاق وشاحنات عسكرية، مشيرة إلى أن منظومة الطائرات المسيرة يمكن استخدامها كنظام للاستطلاع.-(وكالات)