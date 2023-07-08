الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

كييف تعلن عن اتفاق مع تركيا بشأن إنتاج طائرات مسيرة في أوكرانيا

64a9a57a4c59b72ef85d8442
الطائرات المسيرة في أوكرانيا
أعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، ألكسندر كاميشين، عن توقيع كييف وأنقرة مذكرة بشأن تطوير إنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا.

وكتب كاميشين على قناته في "تلغرام" أن "مذكرة قد وقعت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية بشأن تطوير إنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا".اضافة اعلان

ووصل زيلينسكي إلى تركيا يوم الجمعة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس، رجب طيب أردوغان.
وورد في وقت سابق، أن شركة "بايكار" ("Baykar") تتوقع بدء إنتاج الطائرات المسيرة المقاتلة Bayraktar TB2 وBayraktar Akinci في أوكرانيا في عام 2025.

وقال السفير الأوكراني لدى تركيا، فاسيلي بودنار، في أغسطس 2022، إن شركة Baykar التركية ستبني مصنعا لإنتاج طائرات مسيرة من طراز Bayraktar في أوكرانيا، حيث اشترت قطعة أرضية لهذا الغرض في منطقة كييف.

ووفق الشركة، فإن المساحة الإجمالية لمركز "بايكار" في أوكرانيا ستفوق 30 ألف متر مربع، فيما سيكون عدد المهندسين والفنيين الأوكرانيين أكثر من 300. وكالات 

الذخائر العنقودية

لماذا قررت أميركا مد أوكرانيا بالذخائر المحرمة؟ منذ12 ساعة

طائرة محملة بالذخائر العنقودية- (وكالات)

واشنطن وافقت على توفيرها لأوكرانيا.. ما خطر الذخائر العنقودية؟ منذ24 ساعة

أعمدة من الدخان تتصاعد إثر اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع-(وكالات)

دارفور.. ماذا يعني انضمام القبائل العربية للدعم السريع؟ منذ24 ساعة

شبان فلسطينيون خلال مواجهات مع جنود الاحتلال عقب استشهاد شابين في نابلس-(وكالات)

3 شهداء.. وقوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في نابلس منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1-1635604

أكثر من 94 مليون مسافر يستخدمون مطارات تركيا في 6 أشهر

منذ1 ساعة
1688810878373677800

على خطى لورانس العرب (5 - 6): من جدة إلى ينبع

منذ2 ساعة
روسيا تزيد إنتاجها العسكري

500 يوم من الحرب تكبدت خلالها روسيا وأوكرانيا خسائر مروعة

منذ2 ساعة
1688827891564457100

الاتحاد الأوروبي: ما جرى في جنين مؤلم وانتهاك للقانون الدولي

منذ2 ساعة
العلم الروسي

قانون جديد يحظر تغيير الجنس في روسيا

منذ3 ساعة
اردوغان وزلينسكي

إردوغان: أوكرانيا "تستحق" الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

منذ12 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى هذا الانتحار الجماعي؟

ماهر أبو طير |اليوم

تعارض مصالح في فلسطين..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التقرير الأخير للبنك الدولي.. ارحمونا

سلامة الدرعاوي |اليوم

يد عموتة لا تصفق !

خالد خطاطبة |اليوم

دور الصناديق السيادية في القيمة المضافة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات | منذ24 ساعة
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 