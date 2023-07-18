كييف تقترح لاستئناف تصدير الحبوب وموسكو تحذر

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عواصم - فيما تلقت السلطات التركية أمس مقترحا من أوكرانيا بشأن استئناف العمل باتفاقية تصدير الحبوب، حذرت موسكو السفن من مخاطر أمنية، مشددة على أنه لا يمكن إقرار شيء من دون موافقتها.ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن مصدر دبلوماسي تركي قوله إن أنقرة تلقت مقترحا من كييف لاستئناف صفقة الحبوب "من دون موسكو".من جانبها، قالت الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف ونظيره التركي بحثا بدائل لمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب لا تعتمد على كييف والغرب.لكن الكرملين أصدر تحذيرا مبطنا لسفن تصدير الحبوب الأوكرانية بقوله إنها ستواجه "مخاطر أمنية" إذا واصلت عبور البحر الأسود، غداة انسحاب موسكو من الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا ورعته الأمم المتحدة وسمح بمرور آمن لسفن التصدير خلال 12 شهرا الماضية.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين "في غياب ضمانات أمنية مناسبة تظهر مخاطر معينة. إذا تم إقرار أي شيء من دون روسيا فيجب أن تؤخذ هذه المخاطر في الاعتبار".كذلك، اتهم بيسكوف كييف باستخدام الممر البحري المخصص لتصدير الحبوب الأوكرانية "لأغراض عسكرية". وقال "لم يعد الأمر سرا. نظام كييف يستخدم هذه المنطقة لأغراض عسكرية وهذه حقيقة واضحة"، مضيفا "هذا جانب مهم للغاية لا ينبغي نسيانه أيضا".ووصف المتحدث باسم الكرملين موقف الدول الأوروبية بأنه "مخز" لأنها لم تلتزم بالبنود السبعة بالاتفاق المتعلقة بروسيا، الأمر الذي أدى إلى انسحاب موسكو منه. وحسب بيسكوف فإن "هذا ليس خطأ" الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وتقول روسيا إن الاتفاقية نصت على إزالة العقبات والعقوبات التي تعرقل صادراتها من الحبوب والأسمدة، لكن هذا الأمر لم يحصل.وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن بلده مستعد "من دون أدنى شك" لتصدير حبوبه مجانا إلى الدول الأفريقية التي هي بأمس الحاجة إليها.ولفت إلى أن هذا الاقتراح سيكون مدار بحث مع الشركاء الأفارقة للكرملين خلال القمة الروسية-الأفريقية المقرر عقدها في نهاية الشهر الحالي في سانت بطرسبورغ (شمال غربي روسيا).من جانبه، قال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس إن روسيا تستخدم الحبوب سلاحا،وحث تيلوس الاتحاد الأوروبي على المساهمة في تحسين الخدمات اللوجستية المتعلقة بنقل الحبوب، إذ من المقرر أن يبدأ تدفق المزيد من الحبوب الأوكرانية عبر الحدود بعد الحصاد.بالتزامن اتسعت دائرة الرفض عالميا لقرار روسيا عدم تمديد اتفاقية الحبوب، فيما حذرت الولايات المتحدة من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في العالم.ويأتي الاصرار الروسي كذلك بسبب ما قالت موسكو أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة أيضا، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضا لسلسلة الغذاء العالمية.وتقول روسيا إنها تريد رفع العقبات أمام صادراتها من الأغذية والأسمدة مقابل مزيد من التعاون.ورفضت الولايات المتحدة ودول أوروبية شكاوى موسكو ووصفتها بأنها لا أساس لها، قائلة إن عقوباتها لا تستهدف الحبوب والأسمدة الروسية.وفي تعليقه على القرار الروسي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي أول من أمس إن اتفاقية الحبوب كانت شريان حياة للأمن الغذائي العالمي ومنارة للأمل في عالم مضطرب.وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات خطيرة على مئات الملايين في العالم نتيجة لوقف الاتفاق، مؤكدا أن العالم يشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار القمح.من جانبه، قال البيت الأبيض في بيان إن رفض روسيا تمديد اتفاقية تصدير الحبوب سيؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي وسيلحق الضرر بالملايين، وحث الحكومة الروسية على التراجع عن القرار.وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع دول أخرى، لضمان نقل الحبوب من أوكرانيا بعد الانسحاب الروسي من الاتفاقية.أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فقال إن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب ستكون له عواقب وخيمة على أسعار الغذاء العالمية.كما قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد إن روسيا تفاقم أزمة الأمن الغذائي حول العالم من خلال استخدام الغذاء سلاحا.وأضافت غرينفيلد خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا أن روسيا علقت مشاركتها في الاتفاقية التي جلبت الاستقرار إلى أسواق الغذاء العالمية وخفضت أسعار المواد الغذائية للجميع وعززت العمل الإنساني لبرنامج الغذاء العالمي في أماكن مثل أفغانستان والصومال واليمن.بدورها، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تحرك روسيا لإنهاء اتفاقية الحبوب في البحر الأسود، مؤكدة أن الاتحاد سيواصل جلب المنتجات الغذائية الزراعية من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية.أما وزارة الخارجية الفرنسية فطالبت روسيا بـ"الكف عن استغلال الأمن الغذائي العالمي وأن تعيد النظر في قرارها".من جانبه، وصف المستشار الألماني أولاف شولتز قرار روسيا عدم تمديد الاتفاقية بالأخبار السيئة، وقال إن الأمر يشير إلى أن روسيا لا تشعر بالمسؤولية وتهدد العالم كله بهجومها على أوكرانيا.من جانبه، اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا روسيا بابتزاز العالم، وقال إن هذا الابتزاز يؤثر خاصة على الدول الأفريقية والآسيوية، مؤكدا أن أوكرانيا لا تقدم أي مطالب في ما يتعلق باتفاقية حبوب البحر الأسود.وانتهت الاتفاقية التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا والتي تسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا رغم الحصار البحري الروسي أول من أمس.ميدانيا قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم في الساعات الأولى من صباح أمس في حين ذكرت كييف أن موسكو شنت هجمات جوية خلال الليل على جنوب البلاد وشرقها.وأوضحت الوزارة الروسية أن دفاعاتها الجوية والأنظمة المضادة الإلكترونية اعترضت 17 مسيرة وأسقطت 11 أخرى، خلال محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم جديد وصفته موسكو بالإرهابي على شبه جزيرة القرم، وأضافت الوزارة أن هجمات الطائرات المسيرة لم تسفر عن إصابات أو أضرار.في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن حركة المرور استؤنفت في الاتجاهين على جانب مروري واحد على جسر القرم.يأتي ذلك في أعقاب إعلان القوات الأوكرانية استهدافها جسر القرم الإستراتيجي بزورقين مسيرين، مما ألحق أضرارا بالجسر وعطل حركة مرور السيارات.-(وكالات)