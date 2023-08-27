الإثنين 28 آب 2023
النسخة المطبوعة

كييف: يجب أن تنتهي الحرب بتدمير النخبة المحيطة ببوتين

مكتب رئيس جنوب إفريقيا: بوتين لن يحضر قمة "بريكس"
بوتين
عواصم - فيما قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، إن الحرب الحالية يجب ألا تنتهي باستعادة الأراضي الأوكرانية إلى حدود عام 1991 فحسب، بل يجب أن تنتهي أيضا بتدمير النخبة المحيطة ببوتين، قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن خصوم بلاده في الغرب يدفعون الجميع نحو حرب عالمية ثالثة.اضافة اعلان
بودولياك أضاف في تصريحات صحافية أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات (مع روسيا) الآن يعني الحفاظ على النخبة المحيطة ببوتين، والموافقة طوعا على أن السيادة الأوكرانية سوف يتم تدميرها ببطء بطريقة أو بأخرى.
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده بدأت مفاوضات مع كندا بشأن وثيقة أمنية ثنائية بين البلدين في إطار إعلان مجموعة السبع بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والذي انضمت إليه حتى الآن نحو 30 دولة.
ميدفيديف جدد في تصريحات صحافية القول أن خصوم روسيا يتجاهلون الإشارات التي توجهها موسكو، بما في ذلك تحركها العسكري ضد جورجيا عام 2008.
وأضاف ديمتري ميدفيديف أن روسيا تعتبر الحرب في أوكرانيا مسألة وجودية، وأن المواجهة هي الخيار الوحيد لدى موسكو.
ميدانيا قالت الإدارة العسكرية في كييف إن منظومات دفاعها الجوي تصدت لهجوم جوي روسي على مشارف العاصمة في وقت مبكر من أمس، في حين أعلنت موسكو إسقاط مسيرتين على الحدود مع أوكرانيا.
وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن الجيش الأوكراني دمر 4 صواريخ كروز في غارة جوية روسية خلال الليل، قائلة إنها رصدت ما يبلغ 8 أهداف في الجو، لكنها لم تحدد الأماكن التي أصابتها الصواريخ الأخرى.
في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن مضاداتها الجوية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين أمس في منطقتي كورسك وبريانسك على الحدود مع أوكرانيا.
وكان حاكم منطقة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز قال إن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت مسيرة أوكرانية فوق منطقة تروبشيفسكي في بريانسك.
وكان رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف قد قال إن زوارق بلاده المسيرة شلت قدرات الأسطول الروسي في البحر الأسود.
ويأتي ذلك في وقت نقلت أنباء عن مصادر عسكرية أن بعض كبار الضباط في حلف شمال الأطلسي (الناتو) سافروا قبل أيام إلى مكان سري على الحدود البولندية الأوكرانية للقاء القائد العسكري الأوكراني فاليري زالوجني للمساعدة في إعادة ضبط الإستراتيجية العسكرية لأوكرانيا بهدف المساعدة في إعادة ضبط الإستراتيجية العسكرية لأوكرانيا، ومساعدتها لكي تتقدم في هجومها المضاد، وبحث  خطط معركة الشتاء القادم.
ونقلت الغارديان عن هذه المصادر أن نتائج هذا الاجتماع أفضت إلى تغيير الإستراتيجية المتبعة للقوات الأوكرانية في هجومها المضاد، حيث بات التركيز على جبهة زاباروجيا. ويأتي الاجتماع على الحدود البولندية بعد لقاء غير معلن جمع الأدميرال البريطاني توني رادكين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف بهدف فهم أفضل لإستراتيجية أوكرانيا.-(وكالات)
رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف

ميدفيديف: الغرب يدفع بقوة نحو حرب عالمية ثالثة.. ويتجاهل إشاراتنا 26 آب 2023

ترامب

ترامب مرشح الحزب الجمهوري.. لكن يخشى إعادة سيناريو كلينتون 26 آب 2023

انقلابيو النيجر يؤكدون حقهم بطرد سفير فرنسا وإيكواس تلوح مجددا بتدخل عسكري

انقلابيو النيجر يؤكدون حقهم بطرد سفير فرنسا.. وإيكواس تلوح عسكريا 26 آب 2023

WhatsApp Image 2023-08-26 at 3.09.14 PM

مقتل قائد فاغنر.. مضيفة طائرة بريغوجين تكشف تفاصيل جديدة 26 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شبان من طولكرم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس-(وكالات)

استمرار احتجاز جثامين نحو 400 شهيد لقهر الشعب الفلسطيني والنيل من إرادته

منذ7 ساعة
رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان

الاشتباكات تتجدد بالخرطوم.. والبرهان بجولة خارج السودان

منذ7 ساعة
قائد فاغنر

فحص جيني روسي يؤكد وفاة قائد فاغنر.. وظهور مشتبه أول بمقتله

منذ7 ساعة
إسرائيل هيوم

خطر على الاستيطان

منذ8 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-27 at 2.37.14 PM

الاحتلال يحتجز جثامين 398 شهيدا بينهم 14 طفلا فلسطينيا

منذ14 ساعة
مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال-(وكالات)

إجراءات عنصرية إسرائيلية بحق "الأقصى".. وسياسة "الإبعاد" والاعتقالات مصير المصلين

26 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ماهو مصير مئات المقاتلين الأردنيين؟

ماهر أبو طير |اليوم

سواليف حصيدة

جهاد المنسي |اليوم

سنة أولى تحديث!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مِكرٍّ مِفر مُقبل مُدبر معا.. ورؤية التحديث

نضال المجالي |اليوم

اقتصاد الشياطين

سميح المعايطة |اليوم

هي حرب معلنة فلماذا الحرج؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات | منذ8 ساعة
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
 