الثلاثاء 12 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لابيد: عدد جنودنا لا يكفي لخوض حرب مع لبنان

لابيد: حكومة نتنياهو غير صالحة للحرب ونحتاج التغيير
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد

 أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد أنه "إذا حصلت مصادمات في الشمال، فلن يكون هناك ما يكفي من الجنود لخوضها".اضافة اعلان
 وقال لابيد: "إذا لم يتجند الحريديم ليس لدينا الحق في إصدار المزيد من الأوامر إلى الاحتياط".
 وكان لابيد قد قال: "نحن جميعا نحمل العبء نفسه ومن لم يتجندوا لن يحصلوا على أموال من الدولة".
 وتابع أنه إذا تم تجنيد 66 ألف شاب من الحريديم فإن الجيش سيحصل على 105 كتائب جديدة ضرورية لأمن الكيان.
ويأتي هذا الموقف عقب يوم من تصريحات لكبير حاخامات السفارديم (اليهود الشرقيين) في الكيان بخصوص رفض التجنيد العسكري في جيش الاحتلال.
وقال الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في الكيان يتسحاق يوسف إنه في حال أُجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج.
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن يوسف قوله "إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش فسنسافر جميعا إلى خارج البلاد، نشتري التذاكر ونذهب"، في إشارة إلى المتدينين.
وأضاف مستنكرا "لا يوجد شيء من هذا القبيل، إن العلمانيين يضعون الدولة على المحك"، وتابع "يجب أن يفهموا هذا، كل العلمانيين الذين لا يفهمون هذا الأمر".
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