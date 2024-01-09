الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لابيد يهاجم نتنياهو: حكومة "إسرائيل" غير قادرة على قيادة الحرب

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لابيد يهاجم نتنياهو
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ودعا "معسكر الدولة" إلى مغادرة حكومته.اضافة اعلان
وقال لابيد: "يجب على بيني غانتس وغادي آيزنكوت وجدعون ساعر أن يغادروا هذه الحكومة، غير المؤهّلة لقيادة الحرب. نتنياهو غير مؤهّل لقيادة الدولة". وتابع: "في هذه الحكومة، أصبح الكابينت الأمني مسرحاً لهجمات سامة ضد "الجيش الإسرائيلي"، وهم يواصلون في خضم الحرب تحويل مليارات الشواكل من أموال الائتلاف المشينة.. من أجل جيش الاحتلال، ومن أجل المخطوفين والنازحين، من الخطأ إبقاء بن غفير وسموترتش وستروك في السلطة. وليس من الصواب السماح لهم بتمرير ميزانية إجرامية وفاسدة أخرى".
وأكّد لابيد "تأييده أيّ خطوة لتغيير الحكومة الحالية لتحلّ محلها حكومة يمكن أن يرأسها بني غانتس أو غادي آيزنكوت أو حتى عضو الكنيست من الليكود يولي أدلشتاين". وفي اجتماع لحزبه، قال إنّ غانتس وآيزنكوت وجدعون ساعر يجب أن يغادروا الحكومة لأنهم "لا ينقذون إسرائيل، بل ينقذون نتنياهو".
وكان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، قد انتقد بدوره في اجتماع لحزبه، سير الحرب في الشمال. ودعا إلى "إعادة النظر في نمط النشاط لأننا نعمل في الوقت الحالي  بالمفهوم نفسه الذي قادنا إلى 7 أكتوبر". كما انتقد مثول إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، معتبراً أنه "كان خطأ، لأنه لا ينبغي الاعتراف بسلطة المحكمة.. لقد قمنا بمخاطرة غير ضرورية".
ويقود لابيد منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصى" حملة ضدّ نتنياهو على خلفية إدارته للحرب، حيث كان قد أكّد في تصريح بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أن بنيامين نتنياهو "يجب أن يذهب إلى المنزل وليس إلى الانتخابات"، مضيفاً أنّ "إسرائيل" بحاجة إلى رئيس حكومة آخر من "الليكود"، ومؤكداً أنّ "الجمهور الإسرائيلي لا يثق برئيس الحكومة الحالي".
وقبلها، قال في مقابلة مع "القناة 12" العبرية: "إذا لم نستطع القول لسكان مستوطنة بئيري (غلاف غزة) ولسكان كريات شمونة (في الشمال)، إنهم يستطيعون العودة إلى منازلهم، فهذا يعتبر انهياراً للصهيونية"
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