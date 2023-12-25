الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لافروف: العالم العربي عازم على التنسيق مع روسيا بشأن تشكيل النظام العالمي المستقبلي

1062645958_207_0_2936_2047_1920x0_80_0_0_8816eaa424745fda2a4ab570f22d48e3
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن دول العالم العربي ترغب بتنسيق تحركاتها مع روسيا في ما يتعلق بمسألة تشكيل نظام عالمي مستقبلي.


وقال لافروف خلال مقابلة مع قناة "NTV": "إن العالم العربي لا يراقبنا عن كثب فحسب، بل يعمل معنا بشكل وثيق.

اضافة اعلان


وأضاف، أن الأجواء التي كانت سائدة في مراكش خلال اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي، والمفاوضات التي جرت مع وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار واللقاء ومع الرئيس التونسي قيس سعيد أظهرت أن هذه ليست مجرد مراقبة جامدة، وإنما هي مقرونة برغبة في التعاون النشط على المستوى الثنائي بتطوير الاقتصاد والاستثمارات المتبادلة، وعلى الساحة الدولية. وليس فقط للتنسيق في مسائل هامشية، وإنما في القضايا الأساسية المتعلقة بالنظام العالمي المستقبلي. وكالات 


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
297836Image1-1180x677_d

البابا فرنسيس في قداس عيد الميلاد: "قلبنا الليلة في بيت لحم"

منذ 12 دقيقة
251528

مسؤول أممي يدعو لإنشاء محكمة دولية تخص غزة

منذ 44 دقيقة
شبان فلسطينيون يعتلون دبابة للاحتلال بعد عطبها من المقاومة في "طوفان الأقصى"-(وكالات)

إثر فشله بغزة.. نتنياهو يدفع بانتفاضة ثالثة في الضفة

منذ3 ساعة
نتنياهو وبايدن

بعد مكالمته مع نتنياهو.. بايدن بمرمى الانتقادات الأميركية

منذ3 ساعة
فلسطينيون أثناء نزوحهم من منازلهم جراء العدوان على غزة-(وكالات)

غزة.. أكبر نزوح فلسطيني منذ "النكبة"

منذ4 ساعة
كتاءب القسام - (أرشيفية)

كتائب القسام تعلن قتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الاستفراد بالأقصى في توقيت الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

إسرائيل تلطخ الميلاد دما

جهاد المنسي |اليوم

أسئلة الرواية الأردنية في الحرب على غزة

نضال منصور |اليوم

فوضى المراحل!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الاستجابة الوطنية لفيروس الإيدز ما بين التحديات والتطلعات

تهاني روحي |اليوم

وجود الأردن هو المشكلة

سميح المعايطة |اليوم

الدولة أولا.. وأخيرا

مالك العثامنة |اليوم

حظر النشر كشف "الاختراق الأمني" للكيان

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
السياسي الفرنسي جان لوك ميلانشون - (المصدر)

جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة "ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية"

ترجمات | منذ5 ساعة
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |23 كانون الأول 2023
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات |23 كانون الأول 2023
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
 