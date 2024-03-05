الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حماس" تلقي بالكرة بملعب الإدارة الأميركية للضغط على حكومة الحرب

لا انفراجة في مفاوضات تبادل الأسرى

عائلة فلسطينية مصابة جراء قصف الاحتلال تتلقى علاجا في مستشفى بالقطاع.-(وكالات)
عائلة فلسطينية مصابة جراء قصف الاحتلال تتلقى علاجا في مستشفى بالقطاع.-(وكالات)
عمان- لم تحقق مفاوضات تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بالقاهرة أيّ انفرّاجة حقيقية تشي بإمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان الفضيل، بما جعل حركة "حماس" تلقي بالكرة في ملعب الإدارة الأميركية للضغط على حكومة الحرب لتذليل العقبات أمام التهدئة وإدخال المساعدات الغذائية للقطاع.اضافة اعلان
ولم يتبق سوى أيام قليلة على بداية شهر رمضان، فيما ستستمر الجهود الدبلوماسية لتقليص الفجوات بين الطرفين رغم الصعوبات التي يضعها الاحتلال أمام مساعي إبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، وفي ظل مطالبة واشنطن لحماس بقبول شروط وقف إطلاق النار.
وأكدت حركة "حماس" بقاء وفدها في القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات بشأن وقف إطلاق النار، وذلك عقب انتهاء المحادثات، أمس بالقاهرة، بين حركة "حماس" والوسطاء، وغياب الوفد الصهيوني، بدون تحقيق أي تقدم. 
وقال القيادي في حركة "حماس"، باسم نعيم، إن "حماس" قدمت اقتراحها إلى الوسطاء للتوصل لاتفاق، وتنتظر رد الاحتلال"، إلا أن (رئيس حكومة الحرب بنيامين) "نتنياهو" لا يريد التوصل لاتفاق، والكرة في ملعب الأميركيين". 
وأضاف نعيم، في تصريح له أمس، إن الحركة لا تعرف الأحياء أو الأموات من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة، سواء قُتلوا بسبب القصف أو بسبب المجاعة"، فيما "هناك أسرى لدى مجموعات متعددة وفي أماكن متعددة".
وأوضح أن "المسألة المتعلقة بالتفاصيل حول الأسرى لم تُذكر في أي أوراق أو اقتراحات يجرى تداولها خلال عملية التفاوض"، مشدداً على ضرورة "وقف النار" لتلبية "الطلب المتعلق بالأسماء والأعداد ووضعهم إما أحياء أم أموات"، في إشارة إلى المحتجزين الصهاينة.
من جهة أخرى، طالب البيت الأبيض حركة "حماس" بقبول الشروط المطروحة حالياً على الطاولة للتوصل لاتفاق، والذي سيتضمن وقف إطلاق النار ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح بعض المرضى وكبار السن والجرحى من الأسرى.
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، إن الوضع الإنساني في غزة "لا يطاق"، مؤكدة مواصلة "الضغط من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وإخراج الأسرى، مبدية تفاؤلها إزاء "إنشاء قناة مساعدات بحرية".
وأضافت الخارجية، في بيان، أن "واشنطن ستواصل الضغط على الحكومة الصهيونية لزيادة شحنات المساعدات إلى شمال غزة"، مشيرة إلى أن واشنطن تركز على "زيادة المساعدات إلى غزة واستمرارها عن طريق أكبر عدد ممكن من القنوات".
غير أن المشهد داخل الكيان المُحتل قاتم؛ إذ رجّح مسؤولون صهاينة صعوبة التوصّل إلى صفقة مع حركة "حماس" في غزة قبل حلول شهر رمضان، وهم يحملون الحركة مسؤولية عدم التقدم في المفاوضات، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أمس.
وتتذرع حكومة الاحتلال بأن "حماس" لم تنقل إلى الوسطاء آليات تبادل الأسرى، بمعنى عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطلب إطلاق سراحهم مقابل كل أسير صهيوني.
وتزعم حكومة الاحتلال أيضاً أن "حماس تميل إلى التصلّب أكثر في مواقفها، في محاولة لإشعال الأوضاع خلال شهر رمضان".
فيما قالت صحيفة "معاريف" ألعبرية، إن مستشار الأمن القومي الأميركي "جيك سوليفان"، دعا الوزير في مجلس الحرب الصهيوني "بيني غانتس" إلى وضع “جدول زمني محدد” لإنهاء العدوان المتواصل على قطاع غزة .
وكشفت صحيفة الاحتلال نفسها عن انتقادات قاسية وجهتها الإدارة الأميركية إلى "غانتس" بشأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ، وأن حكومة الاحتلال لا تفعل ما يكفي في هذه القضية، فيما "كانت رسالة جميع المسؤولين الأميركيين إليه بضرورة إغراق غزة بالمساعدات وإيجاد حل لكيفية القيام بذلك".
فيما طلب "غانتس" من المسؤولين الأميركيين الضغط على مصر وقطر لجعل "حماس" تقبل الموقف الصهيوني في المحادثات الجارية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، ووقف إطلاق نار مطول في غزة.
وكان "غانتس" قد بدأ أول أمس زيارة رسمية إلى واشنطن، في ظل تقارير أميركية تفيد بأن “صبر الإدارة الأميركية بدأ ينفد تجاه سلوك "نتنياهو" في الحرب والادعاءات بأنه مقيد من قبل شريكيه في الحكومة "إيتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش"، وفق صحيفة الاحتلال نفسها.
وأفادت، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن حكومة الاحتلال تشترط لحضور اجتماعات القاهرة، الحصول على قوائم بأسماء المحتجزين الصهاينة الأحياء في قطاع غزة، للمضي قدماً في الصفقة، وهو ما رفضه أيضا "كابينيت الحرب" وأشعل خلافا داخلياً جديداً بشأن مسار الحرب والمفاوضات.
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