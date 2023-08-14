لا تكترث للمعارضة الدولية.. حكومة الاحتلال تسمح للمستوطنين بتخريب المدارس الفلسطينية

نادية سعد الدين

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عمان- على وقع اعتداءات المستوطنين العنصرية على المدارس الفلسطينية لتخريب أبنيتها وتدمير محتوياتها؛ تطلق حكومة الاحتلال اليمينية موجة جديدة زخمة من البناء الاستيطاني في القدس المحتلة لتهويدها وتغيير معالمها، في إطار مخطط ضخم للاستيلاء على 37 ألف دونم من أراضيها وطرد العدد الأكبر من المقدسيين.حكومة الاحتلال اليمينية، التي لا تكترث للمعارضة الدولية الواسعة للاستيطان، تسعى إلى حسم الوضع في القدس المحتلة لصالحها، من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين، وصولا إلى توطين ربع مليون منهم في المدينة، بهدف تهويدها وتغيير معالمها وهويتها الإسلامية العربية.كما تسعى الحكومة اليمينية المتطرفة من خلال تنفيذ المشروع الاستيطاني الخطير إلى ترسيخ "الوجود اليهودي" المزعوم، في القدس المحتلة، وطمس هويتها بالكامل، والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وذلك انسجاما مع ضغوط الجماعات المتطرفة.ويتركز المخطط الاستيطاني في محيط القدس، عبر التوسع في البؤر الاستيطانية داخل المدينة المحتلة، وبناء أحياء استيطانية في أطرافها لتعزل البلدة القديمة عن محيطها الفلسطيني، تمهيدا لمحاصرة المدينة من جهاتها كافة بأحزمة استيطانية تمتد على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.ولهذا الغرض؛ فقد أقرت سلطات الاحتلال أكثر من 22 خطة استيطانية، منذ بداية العام الحالي، للتوسع الاستيطاني في القدس على حساب مصادرة أراضي المقدسيين وحرمانهم من حقهم بالسكن داخل مدينتهم، وفق المعطيات الواردة بمواقع الأنباء الفلسطينية.ويبدأ المشروع الاستيطاني من منطقة "جيلو" جنوب غربي القدس، ومن ثم بلدة صور باهر جنوبا، والسواحرة الشرقية وبلدة أبو ديس شرقا، وصولا إلى تجمع مستوطنات "معاليه أدوميم" الإسرائيلية شرقي المدينة، بحيث سيتم مصادرة 37 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في المناطق المستهدفة.ويستهدف المخطط الاستيطاني إقامة 57 ألف وحدة استيطانية، لجلب نحو 225 ألف مستوطن وتوطينهم في تلك المناطق حتى العام 2030، بهدف تغيير الوضع الديموغرافي في القدس، لصالح المستوطنين.والمخطط الاستيطاني، الذي يشرف عليه المتطرفان وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" ووزيرة النقل والمواصلات "ميري ريغيف"، يأتي ضمن ما يسمى مشروع "القدس الكبرى"، الذي يمتد على 10 % من مساحة الضفة الغربية ويفصل شمالها عن جنوبها للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقبلا.وفي الأثناء؛ يواصل المستوطنون المتطرفون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم؛ فمن ناحية؛ اقتحم عشرات المتطرفين منهم، أمس، باحات المسجد الأقصى من جهة "باب المغاربة"، وتنفيذ الجولات الاستفزازية وأداء الطقوس التلمودية المزعومة في باحاته، تحت حماية قوات الاحتلال.ومن ناحية أخرى، أمعن المستوطنون في جرائمهم بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر الاعتداءات العنصرية ضد المدارس الفلسطينية وتخريب أبنيتها وتدمير محتوياتها، وفق وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.وقالت "الخارجية الفلسطينية"، إن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون ضد المدارس الفلسطينية، نتيجة حملات التحريض التي تلخصها المواقف المعلنة لليمين الإسرائيلي المتطرف.وأشارت إلى أن اليمين المتطرف يوفر حماية أكبر للمستوطنين وعناصرهم الإرهابية، مؤكدة أنها تنظر ببالغ الخطورة لهذه الاعتداءات والجرائم، التي يقودها المستوطنون، وعصاباتهم المنظمة والإرهابية.وأدانت الوزارة بأشد العبارات، "إقدام عشرات المستوطنين المتطرفين، على اقتحام مدرسة "رأس التين" شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية، والمهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتحطيم نوافذها".كما أدانت اقتحام الاحتلال "مدرسة التحدي في تجمع وادي السيق البدوي شرقي رام الله، وتخريب محتوياتها، بحماية وإسناد قوات الاحتلال، في تصعيد خطير لاعتداءات المستوطنين واستهدافهم للمؤسسات التربوية والتعليمية الفلسطينية، وكذلك اقتحام قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين بشكل مستمر لبلدة سبسطية ومنطقتها الأثرية في نابلس (شمال)".وأضافت "الخارجية الفلسطينية" أن هذه الاعتداءات تندرج في إطار محاولات الاحتلال تهويد الضفة الغربية وضمها، ومحاربة جميع أشكال الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في تلك المناطق المستهدفة بالاستيطان.وحملت الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الاعتداءات، واستهداف المؤسسات التربوية الفلسطينية، مطالبة "الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمؤسسات التعليمية الفلسطينية، وطواقمها وهيئاتها التدريسية وطلبتها".وكان المستوطنون، قد اقتحموا مدرسة "رأس التين"، ومدرسة "التحدي" في تجمع "وادي السيق" البدوي، الواقعتين شرقي رام الله، وحطموا نوافذها وخربوا محتوياتها.