لا جديد.. غزة تموت جوا وبرا وبحرا

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غزة - شهد قطاع غزة، أمس، في يومه الثامن والعشرين، قصفا عنيفا متواصلا من جانب جيش الاحتلال جواً وبراً وبحراً، تشهد معه حصيلة الضحايا ارتفاعا متواصلا.وفي آخر التطورات الميدانية، تجدد القصف الصاروخي للمقاومة، أمس، تجاه بلدات ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.وذكر الإعلام الفلسطيني، أن زوارق إسرائيلية قصفت المناطق الشمالية لمدينة غزة وسط القطاع، فيما تعرض مخيم المغازي وحي النصر وسط قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف، فيما أشارت مصادر إلى غارات متتالية لقوات الاحتلال على أبراج سكنية في تل الهوى.يأتي ذلك وقد جدد الاحتلال قصفه لمخيم البريج في غزة، فيما أعلن جيشه، أمس، مقتل أربعة جنود في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وقال إن بذلك يرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الهجوم البري إلى 23 قتيلا في صفوفه. وقالت كتائب القسام إنها قتلت 4 جنود إسرائيليين من مسافة صفر شمال غرب بيت لاهيا.وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت، من جهتها، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9323 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين نحو 32 ألفاً، وكانت منظمة اليونيسف قالت إن قطاع غزة تحول إلى مقبرة للأطفال.وكان جيش الاحتلال أعلن، مساء أول من أمس، "تطويق" مدينة غزة، بعد أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي بلا هوادة على القطاع المحاصر، حيث الوضع الإنساني كارثي.وتوعدت كتائب عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحماس، أول من أمس، بأن غزة ستكون "لعنة التاريخ" على دولة الاحتلال، محذرا من أن جنود الاحتلال سيخرجون "في أكياس سوداء".وبالتزامن، أفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض، أول من أمس، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن، دعا إلى إعلان هدنة إنسانية في الحرب بين دولة الاحتلال وحماس تكون "مؤقتة ومحددة"، لكنها لا ترتقي إلى وقف عام لإطلاق النار.الدعوة الى الهدنة أعقبها تقرير لموقع "سي إن إن" الأميركي، بين أن الرئيس جو بايدن وكبار مستشاريه حذروا إسرائيل من أنه سيصبح من الصعب عليها تحقيق "أهدافها العسكرية" في غزة مع اشتداد الغضب العالمي من استهداف المدنيين.وأضاف الموقع، في تقرير له، أن وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، شددا على هذه النقطة خلال حديثهما مع الإسرائيليين، مؤكدين لهم أن "تآكل الدعم" ستكون له عواقب إستراتيجية وخيمة عليهم.وبحسب التقرير، فإن المسؤولين -خلف الكواليس- يعتقدون أن الوقت المتاح لدولة الاحتلال لمحاولة تحقيق هدفها بالقضاء على حركة حماس "محدود جدا" قبل الوصول إلى "نقطة التحول" مع تنامي السخط العالمي من استمرار المعاناة الإنسانية في غزة.ويضيف التقرير، نقلا عن مصادر أميركية، أن هناك اعترافا داخل الإدارة الأميركية بأن "نقطة التحول" تلك قد تأتي بسرعة، وسيصبح رفض الحكومة الأميركية للدعوة علنا إلى وقف إطلاق النار "أمرا لا يمكن الدفاع عنه".ونقل التقرير عن "مصادر مطلعة"، قولها إن بايدن وأعضاء فريق الأمن القومي "استاؤوا بشكل خاص" من الهجمات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مخيما للاجئين شمال غزة (مخيم جباليا)، مما تسبب في دمار ووفيات على نطاق واسع، وهو "ما لم يعجب الرئيس على الإطلاق".وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية "المشكلة الآن بالنسبة لإسرائيل أن الانتقادات أصبحت أكثر قوة، ليس فقط من منتقديها، لكن ضمن دائرة أفضل أصدقائها".وبحسب "سي إن إن"، فإن بايدن "لم يضع أي خطوط حمراء أمام إسرائيل"، وهو يتجنب إلى حد الآن الدعوة علنا لوقف إطلاق النار بدعوى أن ذلك لن يساعد إلا "حماس".وأضاف أن بايدن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن المجتمع الدولي "سيحكم بقسوة" على دولته إن لم تتخذ خطوات "لتخفيف المعاناة الإنسانية وتقليل نسبة الوفيات بين الفلسطينيين"، كما عبر له عن قلقه من "تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية"، ودعا إلى وقف هجماتهم.وتابع الموقع، أن وقف إطلاق النار المحدود لإخراج الرهائن والحفاظ على عمل شبكة الاتصال والإنترنت في القطاع مقابل السماح بإدخال مساعدات محدودة لغزة كانا ضمن الأمور التي ضغطت الإدارة الأميركية فيها على دولة الاحتلال -وما تزال- لقبولها.وفي السياق، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن ما يعنيه الرئيس "وقف إنساني مؤقت ومحدد يتركز على هدف أو أهداف معينة، مثل إدخال مساعدات إنسانية وإخراج الناس".وضمن هذا السياق، يتوقع أن يجدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى تل أبيب أمس، دعم بلاده، لكنه سيمارس أيضا ضغوطا على جميع الأطراف المعنيين لتحقيق إجلاء كل الأميركيين من غزة.وقال بلينكن لدى وصوله إلى تل أبيب، أمس، إنه سيناقش مع مسؤولين إسرائيليين مساعي بلاده لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وحقها في الدفاع عن نفسها. وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن بلينكن سيحث الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على سلسلة هدنات وجيزة للعمليات العسكرية في غزة للسماح بإطلاق سراح الرهائن بشكل آمن، وتوزيع المساعدات الإنسانية.وجدد بلينكن، الذي سيزور الأردن بعدها ثم سيتوجه إلى آسيا، تأكيد حق دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها، لكنه قال إنها والولايات المتحدة عليهما مسؤولية لضمان حماية المدنيين.وقال بلينكن: "سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكنها وينبغي أن تقلل الأضرار التي تلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة، وهذا شيء تلتزم به الولايات المتحدة. لن أتطرق إلى تفاصيل هنا، لكن هذا مطروح على جدول الأعمال بقوة".-(وكالات)