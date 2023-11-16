لا خطة محددة بعد "مجزرة الشفاء".. والاحتلال ينقل آلة الإبادة لجنوب القطاع

نادية سعد الدين

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تغيب خطة محددة المعالم عن تحرك الاحتلال في مرحلة "ما بعد مجزرة مجمع الشفاء الطبي"، الذي اقتحمه مجددا، باستثناء نقل آلة القتل من شمال قطاع غزة وتركيزها على جنوبه، مما يعني استمرار حرب الإبادة بصورة أكثر تصعيدا وخطورة بالنسبة للمدنيين، ما لم يجبره المجتمع الدولي على تنفيذ قرار مجلس الأمن، "الملزم"، بهدنة إنسانية، وهي أقصى ما استطاع التوصل إليه بعد صمت لأكثر من أربعين يوما وأربع محاولات فاشلة، لالتقاط الأنفاس وإدخال المساعدات للقطاع.وسيظل قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة وإنشاء ممرات آمنة في جميع أنحاء قطاع غزة، حبيس الأدراج رغم أنه يتمتع بالصفة الإلزامية، إذا لم يلتزم به الاحتلال، أسوة بعدم التزامه بعدد كبير من قرارات المجلس، خاصة فيما يتعلق بالقدس والاستيطان، بينما التزم بقرارين متعلقين بوقف إطلاق النار في لبنان وغزة، وهما القرار رقم 1701 عام 2006 والقرار 1860 عام 2009 على التوالي.ويحيط بالقرار الأممي الكثير من المآخذ، رغم أهميته لجهة الدعوة لهدنة إنسانية وإدخال المساعدات للقطاع، ولكنه لم يشر صراحة إلى وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من المناطق التي اجتاحها بغزة، كما أن القرار الذي عبر عن القلق بشأن تهجير السكان في الديباجة، لكن منطوقه يخلو من الدعوة إلى عودة السكان إلى مساكنهم.بيد أن القرار يتضمن تلميحا إلى قيام الاحتلال بأفعال ترقى إلى حد اعتبارها جريمة إبادة جماعية من خلال الدعوة إلى الامتناع من حرمان السكان المدنيين في غزة من المساعدات والخدمات التي لا غنى عنها لبقائهم.الى ذلك، دعا خبراء في الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.وجاء في تقرير الخبراء أن "هناك أدلة على ارتكاب الاحتلال انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين بغزة " .وبالتزامن مع ذلك؛ لم يكن اقتحام الاحتلال للمرة الثانية "للشفاء الطبي" من مدخله الجنوبي ومحاصرته من كل الجهات، سوى للتغطية على فشله بإثبات مزاعمه، ولتهدئة الضغوط الداخلية في كيانه المحتل والتي تزايدت وتيرتها مؤخرا لاتهام رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، بالإخفاق في ملفي الأسرى والقضاء على "حماس" والمقاومة الفلسطينية، ومطالبته بالرحيل، في ظل انقسام واضح بشأن التوقيت الزمني لانتهاء عدوانه على غزة.ويواجه جيش الاحتلال معضلة حقيقية لتحديد الوجهة اللاحقة على مجزرة "الشفاء"، في أعقاب دحض كل مزاعم انضواء مقر المقاومة الفلسطينية في إطارها والتي اتخذها ذريعة لاستمرار حرب الإبادة بالقطاع، بينما التوجه جنوبا المزدحم بسكانه وبالفلسطينيين الذين نزحوا إليه من الشمال، وتحت ذريعة جديدة بانتقال مركز ثقل حماس من مدينة غزة إليه، يعني عملية تطهير عرقي واسعة.من جانبه، قال مصدر طبي من مجمع الشفاء إن الآليات العسكرية للاحتلال تفرض حصارا شاملا على المستشفى من جميع الجهات، وتستهدف كل من يتحرك داخل المستشفى أو خارجه.وعلى وقع إصابة سبعة من جنود الاحتلال في عملية فلسطينية، استشهد فيها 3 شبان أمس بالقدس المحتلة؛ فإن الاحتلال يواصل تصعيده الخطير بالضفة الغربية ومجازره الوحشيّة في قطاع غزة، مما أدى لارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 11 ألف و500 شهيد، معظمهم من ألأطفال والنساء، وقرابة 32 ألف جريح، فضلا عن مئات المفقودين تحت الركام، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وقد قام الاحتلال باقتحام مجمع الشفاء الطبي مجددا من مدخله الجنوبي وتخريب أجهزة طبية لا توجد إلا به، بالتزامن مع سلسلة غارات جوية على مدينة غزة وشمال القطاع، مما أدى لاستشهاد العديد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.ونتيجة القصف الجوي الاحتلالي المتواصل؛ فإن أكثر من 58 % (276 ألف وحدة سكنية تقريبا) مدمرة في قطاع غزة، بينها أكثر من 54 ألف وحدة مدمرة كليا، و222 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئيا، مثلما أدى إلى توقف 25 مستشفى في غزة، و52 عيادة رعاية صحية أولية، عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.ويواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين في المنطقة الشمالية للقطاع، تحديات في تأمين الموارد الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الماء والغذاء، إذ يثير استخدام مصادر المياه غير الآمنة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، مخاوف مثيرة للقلق بشأن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه.بينما يستمر الاحتلال في استهداف المدنيين المهجرين قسرا، سواء داخل الملاجئ أو أثناء تواجدهم على الطرق بحثا عن الأمان في المنطقة الجنوبية من غزة.فيما قال برنامج الأغذية العالمي في فلسطين إن جميع سكان غزة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، محذرا من خطر ظهور الأمراض وانتشارها في القطاع في ظل عدم قدرة الناس على الحصول على الطعام المغذي والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، بينما المواد الغذائية التي تدخل عبر معبر رفح في الوقت الحالي لا تشكل سوى 10 % من الاحتياجات الغذائية، وهي غير كافية.من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، إن "الاحتلال الصهيوني الإرهابي مايزال يمارس الكذب المفضوح".وأفاد، في تصريح له، أنه "بعد أكثر من 20 ساعة من الاعتداء على مشفى الشفاء في غزة، والعبث بكل أقسامه، بحثاً عن غرف السيطرة والتحكم المزعومة، لحركة "حماس"، وأسراه من الجنود والضباط، خرج الاحتلال على العالم بمسرحية مكشوفة بجلبه بعض الأسلحة والملابس والأدوات ووضعها في المستشفى بطريقة مفضوحة، وساق أكاذيب ورواية مفبركة، لا يصدقها أحد".وقال "حذرنا مبكرا وقلنا إن الاحتلال سيقوم بعمل مسرحية، كتلك التي زعمها في مستشفى الرنتيسي والتي ثبت كذبها.. وكما توقعنا، فها هو يقدم روايته التافهة و المتهافتة ومزاعمه المفضوحة؛ وقد ثبت كذب الاحتلال في كل مزاعمه ورواياته منذ بدء العدوان".وقال الرشق إن حركته طالبت "مرارا بقدوم لجنة من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر لتتأكد بنفسها من كذب الاحتلال".وشدد على أن "جيش الاحتلال هو العدو والخصم، وليس مؤهلا، وليس له الصلاحية ولا الحق ليدعي ويحقق يحكم".وفي وقت لاحق امس، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الدبابات تحاصر المستشفى الأهلي المعمداني، مشيرا إلى أن فرق الإسعاف تعجز عن الوصول للمصابين.