لا ضغوط على الاحتلال.. وإبادة الغزيين مستمرة

نادية سعد الدين

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عمان - على كثرة الدعوات الأممية والدولية التي نشطت بكثافة مؤخرا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنها دول لوحظ تغير موقفها أمام هول مجازر الاحتلال ضد المدنيين، إلا أنها ما تزال مجرد "قرقعة" كلامية مفصومة عن ساحات الميدان الملتهبة والمخثرة بالدم الفلسطيني النازف، بدون أن تترجم في صيغة تحرك ضاغط لمنع ارتقاء المزيد من الضحايا، ومعظمهم من النساء والأطفال، وصد انحدار المشهد القاتم صوب نقطة اللاعودة.وقد بدأت محاولات غربية مبكرة لرسم ملامح "مرحلة ما بعد الحرب" تأخذ مكانها المريح وسط جهود دبلوماسية دولية وأممية لم تنجح حتى الآن في لجم عدوان الاحتلال ضد القطاع، مما أدى إلى الخلط بينهما بصورة عكست نفسها في فشل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بدون الاستجابة لنداءات الإغاثة الخارجة من أنحاء غزة المكلومة، رغم مضي شهر على استشهاد زهاء 10569 ألف فلسطيني، بينهم قرابة 5 آلاف طفل، وجرح نحو 27 ألفا آخرين، وألفي مفقود.ويعلو تحذير المنظمات الإنسانية والأممية من استمرار مجازر الاحتلال الوحشية، التي جعلت غزة على حافة الجوع والعطش ودمرت 70 % من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء؛ بينما تتواصل المناشدات للمجتمع الدولي لتقوم بالضغط على الاحتلال لإدخال الوقود للاستخدام في مولدات الاحتياط بالمشافي ومحطات ضخ وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، في ظل تعمد الاحتلال منع الخدمات الأساسية ومحاولته جعل قطاع غزة مكانا غير صالح للحياة.وعلى وقع تقديرات تبدو أحيانا "حالمة" لمستقبل غزة تقوم على فرضية القضاء على "حماس" وعلى حكمها في غزة، تمهيدا للسيطرة الأمنية الاحتلالية عليه؛ فإن الحراكات الدولية والأممية لم تتفق للآن حول طبيعة مسار وقف الحرب الاحتلالية، فضلا عن أن الضغوط على الاحتلال لم تصل لدرجة كافية، فالضوء الأخضر الذي تلقاه والغطاء السياسي الأميركي الغربي الذي يتم توفيره منذ بدء عدوانه، لم يتزعزع.وتتنقل الجهود الدبلوماسية بين الدعوة الأميركية والغربية "لهدنة إنسانية مؤقتة" لمعالجة ملف الأسرى، وبين المطالبة الأردنية والعربية "لوقف تام لإطلاق النار" وإدخال المساعدات العاجلة لأهل غزة، بينما قد لا يساعد كثيرا خروج دول، في مجموعة السبع، عن السرب بالدعوة إلى "هدنة إنسانية" بالتزامن مع مناقشة فرض عقوبات على حركة "حماس".فيما يطل بين المسارين منظور صهيوني جديد يأخذ بناصية "فترات التوقف الصغيرة" في قتال القطاع؛ والذي يعكس محاولة الاحتلال لالتقاط أنفاسه العدائية وإعادة التعبئة المعطوبة وحل الخلافات الداخلية بشأن طريقة إدارة الحرب، بين الداعين للإبقاء على الوضع الراهن مع إفساح المجال أمام جهود أميركية للتهدئة والانتقال إلى مرحلة مستقبل غزة فورا، مقابل المطالبين بمحو غزة عن الوجود.ويبدو أن التساؤل "ماذا بعد" بدأ يتغلغل بكثافة داخل عقر الكيان المحتل، بما يجب داخله حالة خوف وإرباك شديدين تعبر عن مأزق ما يسميه السجال الداخلي "ما بعد الصهيونية" إزاء مأزق القيادة السياسية في حرب غزة، وعجز الفكر الصهيوني عن إيجاد حل حاسم لإشكالية العلاقة مع الفلسطينيين، واتهام كيانهم المحتل بالتخلي عن ما يسمى "أرض إسرائيل الكاملة"، التي تشكل أسس الدعاوى الصهيونية التاريخية والدينية والأيديولوجية التي تنظر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بصفتهما جزءا من "أرض إسرائيل" المزعومة.وبالرغم من فداحة التكلفة الباهظة التي يتكبدها الاحتلال من استمرار حربه الهمجية على غزة، والمقدرة بنحو 51 مليار دولار، إلا أن الكيان الصهيوني يبدو أنه غير مستعد لتبديل طبيعته وخطابه الأيديولوجي، بل البحث عن صيغة (ما) تمكنه من تحقيق السيطرة والأمن على قطاع غزة، بدون أن تؤدي إلى اهتزاز الداخل وفقدان مصداقية المشروع الصهيوني، سواء للمستوطنين أو للمركز الإمبريالي الذي تتبع له، حتى لو كانت مجرد مزاعم واهية.ويسعى رئيس وزراء الكيان الصهيوني، "بنيامين نتنياهو"، لتحقيق أي مكسب سياسي ينتشله من كارثة دخول السجن على خلفية تهم قضائية في حال أخفق في إحراز أهدافه الضبابية المتمايزة لحربه على غزة، ومن هنا يشترط عودة الأسرى بيد "حماس" والمقاومة الفلسطينية قبل وقف إطلاق النار، بينما يدور الحديث راهنا عن قرب التوصل لهدنة خلال أيام بسبب الضغوط الأميركية على الاحتلال من أجل معالجة ملف الأسرى.ويتحدث الاحتلال أحيانا عن مزاعم "الممرات الإنسانية الآمنة للسماح لمواطني غزة بالانتقال من الشمال إلى الجنوب"، لصد الضغوط الأميركية والزعم بأن جيش الاحتلال يحاول تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، غير أنها مجرد ادعاءات واهية تقف خلف مسعى صهيوني لتفريغ شمال القطاع من معظم سكانه لأجل السيطرة عليه وجعل القتال فيه أكثر فتكا بالفلسطينيين.في حين تتواصل حرب الإبادة الاحتلالية الهمجية؛ حيث استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في سلسلة غارات عنيفة على أحياء مختلفة من القطاع، استهدفت منازل وشققا سكنية مأهولة تم تدميرها فوق رؤوس ساكنيها، بينما تتصدى المقاومة الفلسطينية بقوة وشراسة للإرهاب الصهيوني ضد قطاع غزة.كما تم انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف في مخيم جباليا شمالي القطاع قبل أيام.وفي وقت لاحق أمس، أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن استشهاد 19 فلسطينيا في قصف للاحتلال استهدف منزلا مأهولا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.وطبقا للمديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية، ليلى بكر، فإن "الوضع كارثي في غزة وفقدان كامل للإنسانية"، معتبرة أن ما يمر به قطاع غزة "وحشية غير مسبوقة لا يضاهيها شيء في تاريخ البشرية في الآونة الأخيرة".وقالت إن 2.2 مليون شخص، من بينهم 50 ألف امرأة حامل منهن 5500 على وشك الولادة، محاصرون في قطاع غزة منذ شهر"، معربة عن قلقها "لاستهداف المستشفيات والكوادر الطبية" وتدمير النظام الصحي واستهداف الأطباء والكادر الطبي والمستشفيات بشكل مباشر، مطالبة بوقف إطلاق النار، وإتاحة المجال للأمم المتحدة للاستمرار في إيصال كل المستلزمات الإنسانية.من جهته، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام إنهم وثقوا تدمير "136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا، وإخراجها عن الخدمة" من القوات التي دفع بها الاحتلال للتوغل البري في قطاع غزة المحاصر.وشرح أبو عبيدة تفاصيل المعركة ميدانيا، وقال "نناور بقوات النخبة من مجاهدينا، فنلتف لضرب العدو في خطوطه الخلفية، وننصب له ولدباباته الكمائن، وندمر الآليات من نقطة الصفر، ومن المدى الفعال للأسلحة المضادة للدروع والأفراد والبنايات التي يتحصن فيها الجنود".كما تناول موضوع الأسرى والمحتجزين مؤكدا أن "العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم" مشيرا إلى أن الاحتلال "يعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب وتعرض حياتهم للخطر".وأردف الناطق باسم القسام "نجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل، أو مجزأ (على فئات ومراحل)".إلى ذلك، أعلنت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) امس أنها قنصت جنديا للاحتلال، ودمرت 18 آلية بقذائف "الياسين 105" بقطاع غزة، منذ صباح امس الذي يوافق اليوم الـ33 للحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع المحاصر.