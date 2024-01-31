الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"لا هدن مؤقتة"..تفاصيل ورقة المفاوضات الجديدة التي تسلمتها حماس

عناصر من حماس
عناصر من حماس
كشف مصدر في حركة "حماس"، الثلاثاء، عن وجود "تقدم في مفاوضات وقف اطلاق النار، على أن تكون هذه مقدمة لنقاط أخرى أبرزها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والشروع في صفقات تبادل للأسرى بين حكومة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة".اضافة اعلان
وقال المصدر لوسائل إعلام فلسطينية، إن "حماس تريد إنهاء العدوان وعدم عودة الاحتلال إليه تحت أي ظرف"، مؤكدا أنه "لا هدن مؤقتة".
وأضاف أن "هناك تقدما نسبيا، لكن من الصعب القول إن الأمور في نهايتها، فقد وصلتنا الورقة الجديدة وهي في مرحلة النقاش الداخلي الآن".
كما كشف أيضا، أن "وساطة مصر وقطر توحدت في وساطة واحدة بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا جعل الأمور أفضل من ذي قبل، لكن ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض".
وكانت جهات مطلعة على سير المفاوضات قالت في وقت سابق إن "الأمر يتعلق ببعض الصياغات والتفاصيل المرتبطة بمراحل الاتفاق المعروض على حركة حماس، والتي تم تداولها في اجتماع باريس الذي ضم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز (الموساد) ديفيد برنيع، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل".
ووفق المتوفر من المعلومات، فإن"حركة حماس أبدت ملاحظة بشأن تعديل في مضمون المراحل المقترحة، إذ تمسكت بألا يتم إطلاق سراح العسكريين والجنود الذين أسروا من داخل الوحدات العسكرية، إلا في المرحلة الأخيرة (الثالثة) التي تتضمن اتفاقاً بشأن تفعيل وقف شامل لإطلاق النار، يتبعه خروج القوات الإسرائيلية من القطاع، ومن ثم إطلاق مفاوضات حول هدنة طويلة الأمد".
ويتضمن المقترح الذي طُرح في اجتماع باريس وتسلمته الحركة من الوسطاء في مصر وقطر، ثلاث مراحل لإطلاق الأسرى، "الأولى إطلاق سراح 3 نساء في سن الاحتياط، وكبار السن ما فوق الستين عاما، والمصابين في حالة حرجة، على أن تشمل المرحلة الثانية منه، إطلاق سراح العسكريين والجنود، فيما تشمل المرحلة الثالثة تسليم حماس جثامين الأسرى الذين سقطوا في حوزتها عقب السابع من أكتوبر الماضي، وهو ما تعترض عليه حماس، إذ تشترط في حال التوصل إلى اتفاق نهائي إرجاء إطلاق العسكريين للمرحلة الثالثة والأخيرة".
بدورها، حددت "حماس" 3 مبادئ رئيسية وهي: "وقف إطلاق النار ورفض فكرة الهدنة، وإعادة الإعمار بدون قيود، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل"، وفق المصادر.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قال إن قيادة الحركة "تلقت الدعوة لزيارة القاهرة"، من أجل "التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق لشعبنا المجاهد مصالحه الوطنية في المدى المنظور".
وأوضح أن "الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا الذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومن دمرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى".
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 26 ألفا و637 شهيدا، وإصابة 65 ألفا و387 شخصا، في آخر إحصائية معلنة الاثنين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تحث المذكرة على إعادة تقييم سياسة أميركا تجاه "إسرائيل" والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

"إنترسبت": القوات الأمريكية في العراق كانت على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب على غزة

منذ7 ساعة
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

أميركا: إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون

منذ8 ساعة
اقتحام بآليات جيش الاحتلال - (أرشيفية)

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيم عسكر الجديد

منذ9 ساعة
إعلام عبري: حكومة نتنياهو تعمل لإخراج "الأونروا" من غزة

واشنطن: نريد أن نرى "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويل "أونروا"

منذ11 ساعة
جيش الاحتلال

إعلام عبري: مقتل 3 جنود في معارك غزة

منذ11 ساعة
مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية

وليام بيرنز: لم أشهد أوضاعا قابلة للانفجار بالشرق الأوسط كما هي اليوم

منذ11 ساعة
افكار و مواقف

وقف تمويل الأونروا

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الحرب التي تتجنبها واشنطن

ماهر أبو طير |اليوم

العالم على شفا الكارثة

أحمد حمد الحسبان |اليوم

في ظل ظروف عدم اليقين

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات | منذ12 ساعة
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات | منذ12 ساعة
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات |28 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
 
 