الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لبنان: الجيش الاسرائيلي يلقي قنابل ضوئية عن حدود بلدة ⁧عيتا الشعب

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قنابل ضوئية
قالت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الاسرائيلي القى قذائف ضوئية عن حدود بلدة ⁧عيتا الشعب جنوب لبنان.


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