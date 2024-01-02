لبنان يقدم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن انفجار بيروت

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ذكر بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس الوزراء طلب من الخارجية اللبنانية تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن انفجار بيروت.-(وكالات)