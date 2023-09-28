لجوء روسيا لجنود من كوبا.. نقص في التجنيد أم مسعى لتفوق عددي بحربها في أوكرانيا؟

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عواصم - فيما أكد محللون أن روسيا تعاني من أزمة تجنيد وهي تخوض حربها في أوكرانيا، خاصة بعد تمرد مجموعة فاغنر وانسحابها من ميادين القتال، تحاول موسكو اللجوء لمنافذ أخرى للتجنيد من خارج البلاد.فقد أعلن السفير الروسي في كوبا فيكتور كورونيلي أول من أمس عن اتصالات تجريها موسكو وهافانا بشأن تجنيد كوبيين للمشاركة في الحرب بأوكرانيا.وقال السفير كورنيلي للصحفيين ردا على سؤال عن علم سفارته بعمليات التجنيد هذه إن "الهيئات المعنية تعمل، وهي على تواصل مع الجانبين الروسي والكوبي"، نافيا خلال تسليم مساعدات غذائية لكوبا معرفته بعدد الكوبيين المعنيين.في السياق أفادت وثيقة لوزارة المالية الروسية نُشرت أمس أن موسكو ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70 % العام المقبل، بينما تضخ الموارد في هجومها الواسع النطاق في أوكرانيا، الأمر الذي يراه الكرملين "ضروريا"، ضد ما أسماه "الحرب الهجينة ضد روسيا".وأعلنت الحكومة الكوبية مطلع الشهر الحالي اعتقال 17 شخصا في كوبا لصلتهم المفترضة بشبكة تجنيد كوبيين للمشاركة في عملياتعسكرية في أوكرانيا.وأوضحت وزارة الخارجية الكوبية في بيان حينها أن وزارة الداخلية "تعمل على شل شبكة الاتجار بالبشر وتفكيكها، والتي تعمل انطلاقا من روسيا لإشراك مواطنين كوبيين يعيشون فيها، وحتى البعض من كوبا في القوات المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية بأوكرانيا".كما أشار وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز عبر حسابه على منصة إكس منتصف الشهر الحالي إلى "الموقف القاطع" لحكومته "ضد مشاركة المواطنين الكوبيين في أي نزاع، وضد الارتزاق وضد الاتجار بالبشر".وسبق ذلك قول السفير الكوبي في موسكو خوليو أنطونيو غارمينديا لوسائل إعلام روسية إن حكومته لا تعارض مشاركة الكوبيين في النزاع طالما كان ذلك قانونيا.وكانت صحيفة أميركية نشرت مطلع الشهر الحالي شهادات مراهقيْن أثنين قالا إنهما استدرجا عبر "فيسبوك" للعمل في مجال البناء بأوكرانيا مع الجيش الروسي، وأكد أحدهما أنه انخرط في صفوف الجيش ليضفي طابعا قانونيا على إقامته في روسيا.وشهدت العلاقات بين موسكو وهافانا نموا منذ الاجتماع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بين الرئيسين الكوبي ميغيل دياز كانيل والروسي فلاديمير بوتين، قبل أن تتبعه زيارات وزراء ووفود من البلدين، منها لقاء وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا بنظيره الروسي سيرغي شويغو في حزيران (يونيو) الماضي.وفي شأن زيادة عديد القوات الروسية كان مجلس الدوما "البرلمان"، أقر تعديلات قانون التجنيد ليصبح سن التجنيد الإجباري 30 عاما بدلا من 27 عاما، ويدخل القانون حيز التنفيذ من الأول من كانون ثاني (يناير) 2024 متضمنا استدعاء المواطنين الذين تبدأ أعمارهم من 18 عاما للخدمة العسكرية، وتشير تقديرات إلى أن هذا الأمر سوف يزيد دائرة المجندين بحوالي مليوني عنصر.ووصف متخصصون القرار بأنه خطوة جديدة تحاول روسيا بها أن تتفوق أكثر ضد قوى الغرب الداعمة لأوكرانيا بالأسلحة والعتاد والمال باعتباره وقود الهجوم المضاد، واعتبر دميترى مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في وقت سابق أن الجيش الذي يجمع بين التجنيد الإلزامي والتعاقدي يلبي احتياجات روسيا من التصنيع والقتال على أكمل وجه.وحول أهداف موسكو من قرار الدوما الأخير، كان الخبير في مركز بحوث قضايا الأمن التابع لأكاديمية العلوم الروسية كودراخيين بلوخين قال إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة حجم القوات الروسية المعلنة سابقا بنسبة 30 % ومواجهة التهديد الذي يمثله حلف شمال الاطلسي "الناتو" في أوروبا وتعزيز الأفراد المتاحين للقتال في أوكرانيا.ويوضح كودراخيين بلوخين، أن تحركات روسيا مستمرة لضمان قوة بشرية هائلة تستطيع تحريك الآلة العسكرية الروسية نحو انجاح المستمر في أوكرانيا والتصدي لأحلام الناتو بإسقاط موسكو في دوامة الصراعات، وكان من بين القرارات المتصلة:ويُضيف كودراخيين بلوخين، أن استمرار الهجوم المضاد (المرحلة الثانية) الذي بدأ في 4 حزيران (يونيو) الماضي يفرض على روسيا تعويض أي خسائر بشرية وقتالية بواسطة رفع سن التجنيد الإلزامي، كما فند مجموعة من الأهداف لزيادة القوى البشرية العسكرية الروسية ورفع سن التجنيد الإلزامي إلى 30 عاما:ويقول محللون أن روسيا تدرك أهمية الفرد المقاتل ونوعيته وكفاءته القتالية، لذلك تحرص على الدفع بعناصر مدربة بصورة جيدة في ساحات المعارك بأوكرانيا وهو ما منحها ميزة التفوق في الشهور الأخيرة من الحرب والسيطرة على 20 % من أراضي الأوكران.وذكر خبراء أن خروج مجموعات فاغنر الخاصة من معادلة القتال لصالح روسيا ترك فراغا كبيرًا تريد موسكو أن تتجاوزه في أقرب وقت في ظل حرب مستمرة في أوكرانيا.وأضافوا أن موسكو تدرك كذلك أنها تخوض صراعا ملتهبا مع القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فتعبئة القوة العسكرية الروسية وزيادة القدرة البشرية له أبعاد تتعلق بما يعرف بفضاء الصراع الروسي الغربي المشتعل في السنوات الأخيرة والممثل بالحرب في أوكرانيا.في السياق كان الباحث في الشأن الدولي والمحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو قال، إن الهدف من رفع سن التجنيد الإلزامي في روسيا هو أنها باتت بحاجة لفتح جبهة جديدة ومحور ليتوانيا وبولندا وذهاب قوات فاغنر إلى مقاطعة بريست على الحدود البولندية الأوكرانية البيلاروسية دليل قاطع على أن هذه الجبهة ستتحرك في المستقبل القريب.وأضاف أوغلو، أن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى ما يعرف بطور التوازن، لا أوكرانيا قادرة على تحقيق النصر على روسيا، ولا روسيا قادرة على إجبار أوكرانيا وما يساندها من دول الغرب على إنهاء الحرب والجنوح إلى مفاوضات تنتهي بإبرام اتفاق سلام بين الطرفين.وبحسبه فإن تجنيد مئات الآلاف من الرجال، يعد الورقة الرابحة الوحيدة المتبقية لروسيا في ظل خسائر عسكرية واقتصادية جراء استمرار الحرب.وأضاف أن عملية التجنيد تتطلب إيجاد موارد كثيرة ليست فقط مالية وبشرية ومعدات وبنية تحتية لاستيعاب جنود جدد بالإضافة إلى متخصصين لتدريبهم، فتكلفة تجهيز مجند بشكل كامل قد تصل إلى قرابة 80 ألف دولار وفي ضوء ارتفاع التكاليف العسكرية وتقلص واردات الدولة فإن هناك شكا حول إمكانية تنفيذ عملية الإصلاح وزيادة الأعداد في الجيش الروسي، لذلك جاء قرار زيادة موازنة الدفاع بنحو 70 % للعامالمقبل.-(وكالات)