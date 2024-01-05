للأسبوع الـ13.. قيود مشددة على صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

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القدس المحتلة - فرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وذلك للأسبوع الـ13 على التوالي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول(اكتوبر) الماضي.وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لوكالة الأناضول إن 15 ألفا فقط تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في المسجد مقارنة بأكثر من 50 ألفا في الجمع العادية قبل العدوان، مضيفا أن مصليات وباحات المسجد شبه خالية من المصلين بسبب القيود الصهيونية.وتفرض شرطة الإحتلال قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، ولكنها تشدد القيود أيام الجمعة.وقال شهود عيان إن الشرطة الصهيونية لم تسمح سوى لكبار السن بالدخول إلى المسجد لأداء الصلاة، مضيفين أنها اعتدت على مصلين عند باب الأسباط وباب الساهرة بعد منعهم من المرور للوصول إلى المسجد الأقصى.وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الإحتلال في أنحاء القدس الشرقية، حيث أقامت حواجز على مداخل البلدة القديمة وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، واضطرت الإجراءات الصهيونية مئات المصلين لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة، فيما هاجمت قوات شرطة الاحتلال المصلين في حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة بالمياه العادمة.من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) يوم امس، أنّ اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك هو سلوك نازي تعسّفي، واعتداء سافر على المقدسات وحرية العبادة.ودعت حماس في تصريحٍ صحفي منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربيّة إلى تحمّل مسؤوليتها في حماية القدس والمسجد الأقصى من خطر التهويد، ومنع انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة في فلسطين.ويمنع الاحتلال الإسرائيلي آلاف المصلين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك للجمعة الثالثة عشر على التوالي، ويسعى إلى تقسيمه مكانيا وزمانيا.وكان القائد العام لكتائب القسّام محمد الضيف أعلن أنّ سبب اندلاع معركة طوفان الأقصى هو تمادي الاحتلال في الاعتداء على المسجد الأقصى واقتحاماته المتكررة إليه وتنكيله بالمرابطين والمرابطات فيه ومنعه عشرات الآلاف من الصلاة فيه.إلى ذلك، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، وتوزعت الاعتقالات على محافظات: الخليل، بيت لحم، أريحا، نابلس، جنين، وطولكرم.وأشارت الهيئة والنادي في بيان مشترك إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل السكان.وأوضح البيان بأن حصيلة الاعتقالات منذ بدء العدوان الشامل في السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، ارتفعت إلى أكثر من 5660، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.وأشار البيان إلى المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.كما، أصيب عدد من الفلسطينيين، بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية مادما جنوب نابلس.وأفاد رئيس المجلس القروي وجيه القط ، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه المنازل، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من السكان بالاختناق.-(وكالات)