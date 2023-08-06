الأحد 06 آب 2023
النسخة المطبوعة

لليوم الثاني.. محادثات جدة تبحث السلام بأوكرانيا وموسكو ستدرس المناقشات

اوكرانيا وروسيا
أوكرانيا
عواصم - لليوم الثاني على التوالي، امس، تستمر مباحثات مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة السعودية.
واختتم اليوم الأول للمباحثات، السبت، بمشاركة أكثر من أربعين دولة، حيث قدمت خلاله أوكرانيا صيغة سلام من 10 نقاط لمناقشتها.اضافة اعلان
 وشكر البيت الأبيض المملكة العربية السعودية على استضافة 40 دولة للتشاور بشأن أوكرانيا معتبرا أنها كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل.
في حين أكد مصدر بالوفد الأوكراني أن صيغة السلام التي قدمها في جدة دعمتها دول عدة، ولقيت دعما أكثر من تلك التي طرحت في كوبنهاغن.
وأفاد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، لوكالة "تاس" بأن روسيا ستناقش نتائج مشاورات جدة بشأن أوكرانيا مع الشركاء في بريكس الذين شاركوا في الاجتماع.
وقال ريابكوف في تصريح للوكالة، امس: "بالنسبة للشركاء في بريكس الذين تمت دعوتهم وذهبوا إلى هناك، نعم، بالطبع، هناك تفاهم بأنه عقب الفعاليات في جدة، سيجرى تبادل وجهات النظر بيننا وبين المشاركين من بريكس الذين حضروا إلى هناك على مستويات مختلفة". وأضاف: "من وجهة نظر نقل الفطرة السليمة إلى رعاة نظام كييف، أعتقد أن مشاركة زملائنا من بريكس في هذا الحدث ربما قد جلبت بعض الفوائد".
مصير اتفاقية الحبوب
ويعول اقتصاديون على نتائج هذا الاجتماع في إحداث اختراق في الأزمة الروسية - الأوكرانية، لصالح مواجهة تحديات شبح الفقر والجوع، في ظل تعثر اتفاقية الحبوب بين موسكو وكييف، مستبشرين بانعكاس إيجابي للاجتماع يعزز سلاسل الإمداد على مستوى العالم.
ويعتقد رجل الأعمال السعودي، عبد الله بن زيد المليحي، أن نتائج مشاورات السلام الأوكرانية، التي تستضيفها جدة، ربما تعزز التوجه الإيجابي للاقتصاد العالمي، وتمكن سلاسل التوريد من المرونة الانسيابية، مشيرا إلى أنه تم شحن 32.9 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا حتى 18   تموز (يوليو) الماضي، في وقت كانت الصين الدولة الأعلى استيرادا من الحبوب الأوكرانية بحوالي 8 ملايين طن، تلتها إسبانيا بـ6 ملايين، وتركيا في المركز الثالث بـ3.2 مليون طن، نقلا عن "الشرق الأوسط".
وفق المليحي، تزود أوكرانيا وروسيا أفريقيا بأكثر من 40 في المائة من احتياجاتها من القمح، غير أن الحرب أدت إلى نقص بواقع 30 مليون طن من الغذاء في أفريقيا، ترتب عليه زيادة أسعار الغذاء بنسبة 40 في المائة في القارة. وأشار إلى أن الفجوة في إمدادات الغذاء إلى دول القارة، إلى جانب انخفاض المساحة المحصولية بنسبة 25 في المائة، وانخفاض حجم الإنتاج بنسبة 37 في المائة فاقم أزمة الغذاء في عدة دول، ووضع بعضها على حافة المجاعة.
وأوضح المليحي أن محصلة الحرب الروسية - الأوكرانية، شكل نقصانا حادا في القدرة التصديرية عن العام الذي سبق اندلاع الحرب، بينما ارتفعت تكاليف سداد قيمة المواد الغذائية نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والأرز والقمح، معولا على نتائج اجتماع جدة للأزمة الأوكرانية، في أن يعزز الاستقرار في الأسواق العالمية وبالتالي انسيابية سلام إمدادات الغذاء بمرونة.
من جهته، شدد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في جازان، على أهمية اجتماع جدة الذي سنح فرصة لممثلين لأكثر من 42 دولة، لها حضور قوي في المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في العالم، لكي يتبنوا نتائج تصب في صالح الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ويرى باعشن أن العالم يواجه نقصا حادا في سلاسل إمداد الغذاء بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، فضلا عن تأثيرها بشكل مباشر في استقرار الاستثمارات في كل دول العالم، المعززة لأسواق الأسهم المحلية والعالمية، إذ إن ارتباط الأسواق في النفط والغذاء أصبح مؤشرا للمستثمرين للدخول والاستثمارات والاستقرار على حد تعبيره.
ولفت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية، أثرت بشكل مباشر في انسياب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء، مع توقعات بانخفاض الإنتاج العالمي من الحبوب والغذاء، في ظل توقعات بأزمة متفاقمة بسبب قرار روسيا الانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود، حيث ارتفع سعر القمح بنسبة 2.6 في المائة، بينما شهدت أسعار العقود الآجلة للقمح حالة من الاضطراب منذ الهجوم الروسي على الموانئ الأوكرانية البحرية والنهرية منتصف الشهر الماضي.
جهود مكثفة
ومن جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده يعمل في اجتماع لمستشاري قادة الدول في جدة على وضع صيغة مقترحة للسلام.
وقال زيلينسكي في حسابه على "تويتر"، السبت، إن الوفد الأوكراني المشارك في اجتماع قادة الدول بشأن السلام بين أوكرانيا وروسيا يبذل جهودا مكثفة.
تأتي المحادثات بجدة في أعقاب اجتماعات أجريت في حزيرن(يونيو) بكوبنهاغن، ولم يصدر في ختامها بيان رسمي.
"توحيد العالم حول أوكرانيا"
واحتضنت السعودية، السبت، اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقال مشاركون في الاجتماعات، التي ذكر الأوكرانيون أنها تضم ممثلين لنحو 40 دولة، بدأت في فترة بعد الظهر في مدينة جدة.
وبحسب جدول أعمال، تضمنت الجلسات ثلاث ساعات من إلقاء البيانات من مختلف الوفود، ثم إجراء مناقشات مغلقة لمدة ساعتين، وأخيرا عشاء عمل.
وفي وقت سابق السبت، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك قبل وصوله إلى جدة لترؤس وفد بلاده "أتوقع ألا تكون المحادثات سهلة"، مضيفا: "لدينا خلافات كثيرة وسمعنا مواقف كثيرة، لكن من المهم أن نشارك أفكارنا".
وتابع: "مهمتنا هي توحيد العالم كله حول أوكرانيا".
يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير) 2022، وفشلت في محاولتها الاستيلاء على العاصمة كييف لكنها استولت على مساحات شاسعة من الأراضي في الشرق فيما تقاتل القوات الأوكرانية المدعومة من الغرب لاستعادتها.-(وكالات)
WhatsApp Image 2023-08-06 at 3.43.23 PM

عشرات المفقودين إثر غرق قاربين لمهاجرين قبالة إيطاليا منذ8 ساعة

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد قصي معطان 19 عاما لمثواه الأخير في قرية برقا قرب رام الله-(وكالات)

القدس.. أحياء ومشاريع استيطانية لتهويدها وتهديد الوجود المقدسي 05 آب 2023

نتنياهو

مسؤولون أمنيون سابقون يتحضرون لسيناريوهات انهيار النظام في إسرائيل 05 آب 2023

1068834017_0_161_3071_1888_1920x0_80_0_0_c82ea84c1be4443735a28b22398dc371

زيلينسكي: ضربة صاروخية روسية أصابت شركة لتصنيع الطائرات 05 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عشرات من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى-(وكالات)

الإدارة الأميركية تصفه "بالإرهابي".. عنف المستوطنين يتفاقم بدعم حكومي إسرائيلي

منذ1 ساعة
قصف جوي مكثف للجيش السوداني في الخرطوم

السودان.. الجيش يصعد عملياته بالخرطوم ودول الجوار تجتمع في نجامينا

منذ1 ساعة
ترامب

ديسانتس ينقلب على ترامب: لا صحة لمزاعم تزوير الانتخابات

منذ1 ساعة
الذكرى 78 قصف هيروشيما.. طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى

بالذكرى 78 لقصف هيروشيما.. طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-06 at 9.04.14 PM

بن غفير: يجب تكريم كل من يقتل فلسطينيا.. والخارجية الفلسطينية ترد

منذ3 ساعة
resize

24 وفاة في حادث سير مروع في المغرب

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمات مرهقة

ماهر أبو طير |اليوم

بيع الوهم!

موفق ملكاوي |اليوم

حتى لا يداهمنا الوقت

جهاد المنسي |اليوم

نحن والقانون

يعقوب ناصر الدين |اليوم

"مخبى في قشوره"

نضال المجالي |اليوم

الفيصلي.. 4 محترفين خارج التشكيلة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات | منذ1 ساعة
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
 