الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا أنشأ الاحتلال "لواء الجبال"؟

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قوات الاحتلال على الحدود اللبنانية السورية

انشغلت وسائل الإعلام العبرية كافة، خلال الساعات الأخيرة، بالأنباء التي تحدثت عن تأسيس ذراع عسكرية جديدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مختصة بالقتال في الجبال والثلوج والتضاريس الوعرة بوجه عام، أُطلق عليها مسمّى "لواء الجبال".

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، مساء الثلاثاء، أن الحديث يجري عن تغيير في طبيعة التعامل مع ساحة الحرب في الشمال، لا سيما على الحدود السورية واللبنانية.


وأشارت إلى أن تدشين الذراع الجديدة يأتي في إطار مواءمة القوات القتالية لطبيعة الساحتين اللبنانية والسورية، في أعقاب تقدير الموقف بشأنهما.
وتشكلت القوة الجديدة للعمل تحت إمرة (الفرقة 210) المختصة بالقتال في جبل الشيخ، الواقع في سوريا ولبنان، وكذلك منطقة جبل الروس الذي تسميه إسرائيل "هار دوف"، على أن تحل محل ما يسمّى "لواء الحرمون"، أو "اللواء 810".


وذكرت الصحيفة أن القوات العاملة ضمن القوة الجديدة تتلقى تدريبات على القتال في مناطق معقدة من ناحية التضاريس، لاسيما المناطق الجبلية.


ولفتت إلى أنه عقب تقدير الموقف على صعيد شعبة التخطيط وبناء القوات، والذراع البرية، وقيادة الجبهة الشمالية، ظهر أن هناك حاجة لتنفيذ تلك الخطوة، مضيفة أن "لواء الجبال" بصدد بدء مهماته الميدانية في الأسابيع القريبة المقبلة.


ونقلت عن قائد الفرقة 210، تسيون رتسون (ضابط برتبة مقدم)، أن تأسيس اللواء الجديد سيوفر استجابة ميدانية نوعية، كما أنه قادر عن تنفيذ عمليات دفاعية وهجومية في عديد من السيناريوهات القتالية، التي تتناسب مع طبيعة الساحة وطبيعة الجهات المعادية في الجبهتين السورية واللبنانية بشكل متزامن.


ونشر حساب الجيش الإسرائيلي الرسمي على "منصة إكس"، خلال الساعات الأخيرة، تغريدة، أشار خلالها إلى أن تأسيس "لواء الجبال" يأتي ضمن مواءمة الاستجابة العملياتية لطبيعة الحدود في الشمال، وبموجب تقييم الموقف.

كما أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه، خبر إنشاء لواء إقليمي جديد على الحدود السورية اللبنانية، تحت مسمّى "لواء الجبال الإقليمي"، وذكر أنه سيكون مختصًا في خوض القتال وسط التضاريس المركبة والقتال في منطقة الجبال، وتحديدًا في جبل الشيخ وجبل الروس.


بدوره ذكر موقع "واللا" الإخباري أن الغرض من تأسيس القوة الجديدة يتعلق بزايدة خطر ميليشيا "حزب الله" اللبنانية.


وظهرت خلال الساعات الأخيرة صفحة جديدة على موقع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" بالعبرية، بها نبذة تعريفية عن هذا اللواء، ورد بها أنها تأسست، في 19 مارس/آذار، خلال حرب "السيوف الحديدية"، وذكرت أن قائدها هو ضابط برتبة مقدم، يدعى ليرون أبلمان، ووصفته بأنه مؤسس تلك الفرقة.


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