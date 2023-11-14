لماذا تراجعت حدة المواقف الغربية الداعمة للعدوان على غزة؟

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بدت تصريحات وزير الكيان المحتل إيلي كوهين منبهة للنظر كونها الأولى من نوعها التي تعترف بتصاعد الضغط الدولي على الاحتلال لوقف العدوان. وقال كوهين، إن الضغط الدولي يزداد على بلاده لإنهاء الحرب في قطاع غزة بسبب الوضع الإنساني هناك. وأضاف أن أمامهم أسبوعين إلى 3 أسابيع لحسم الحرب قبل أن يصبح الضغط مؤثرا.وكان الموقف الدولي، وتحديدا الأميركي والأوروبي، قد شهد تحولات على صعيد الموقف الخطابي من الحرب بدأ بموقف متشدد وغير مسبوق تبعته تحولات.ويسعى التقرير الحالي لرصد هذه التحولات وقياس مدى تأثير هذه المواقف في سير العمليات العسكرية في غزة.طوفان 7 أكتوبرشكل نجاح المقاومة الفلسطينية العسكري يوم السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، صدمة كبيرة للاحتلال وداعميها الغربيين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة. فلطالما حظيت دولة الاحتلال بصورة مثالية في التفوق العسكري والاستخباري إقليميا ودوليا.وكون الاحتلال يرتبط بتحالفات عسكرية وأمنية وثيقة وإستراتيجية مع أميركا وعدد من الدول الغربية، نظرت هذه الدول إلى"طوفان الأقصى" على أنه التحدي الأخطر الذي يواجه حليفهم الرئيس. مما استجلب ردة فعل غير مسبوقة في دعم الاحتلال ومنحه الغطاء السياسي والدبلوماسي والعسكري المفتوح لشن حرب شاملة على غزة.وبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وكأنها تولت زمام المبادرة منذ اللحظات الأولى للمواجهة في تصليب الموقف للاحتلال وتصميم أهداف العدوان. بل وانخرطت واشنطن بمجهودات عسكرية وأمنية في دعم مخططات الكيان المحتل، حيث أرسلت بحاملات الطائرات إلى المنطقة، وفتحت جسرا جويا لإمداد جيش الاحتلال بالذخائر والمعدات العسكرية. رافق ذلك غطاء دبلوماسي أميركي وغربي لم يشهده الصراع في فلسطين من قبل بهذا المستوى.وقد سيطرت مفاهيم التهجير والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما ترجمته دولة الاحتلال بحملة من القصف العنيف على قطاع غزة دون تفريق راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 11500 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، عوضا عن آلاف المفقودين تحت الركام والجرحى والمصابين.وأوغلت دولة الاحتلال باستهداف المستشفيات والمرافق الصحية جاعلة منها عناصر للسيادة ومصدرة كونها مراكز للقيادة. وهو الأمر الذي أخفقت كل المنظومات الاستخبارية للاحتلال وداعميه، في إثبات دليل عليه.انحياز أعمىوشكلت مجزرة المستشفى المعمداني الأهلي في غزة لحظة فارقة في اختبار الموقف الأميركي والغربي في دعم وحشية الاحتلال وتسويغ جرائمه. إلا أن الموقف الأميركي فاق التوقعات في انحيازه الأعمى للاحتلال وجرائمه عبر تبني بايدن لرواية جيش الاحتلال بتحميل المقاومة الفلسطينية المسؤولية عن الجريمة.وبذلت المنظومة الدبلوماسية والإعلامية الأميركية مجهودا كبيرا في محاولة الإطباق على الموقف الدولي والرأي العام والحيلولة دون توجيه نقد لجرائم الاحتلال أو نشوء ضغوط سياسية وشعبية ضده.إلا أنه وبكل وضوح، أخفقت الإدارة الأميركية والدعاية للاحتلال في معركة الرأي العام الدولي بإدانة الفلسطينيين وتأطير مقاومته ووصمها بالإرهاب. وقد شهدت العواصم العالمية من الشرق والغرب وفي كبرى العواصم الأوروبية والمدن الأميركية مظاهرات مساندة للفلسطينيين ومناهضة لدولة الاحتلال ورافضة لجرائمها بشكل غير مسبوق.وكانت أكبر المظاهرات في العاصمة البريطانية لندن، التي تراوحت تقديرات عدد المشاركين فيها بين 300 و750 ألفا، كما خرجت مظاهرات في بروكسل وباريس وفيينا وبرلين وكوبنهاغن وميلانو وبرشلونة ونيويورك.وأوضح رصد لمنظمة مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (ACLED) أن الأسابيع الثلاثة للحرب شهدت قرابة 4200 احتجاج حول العالم، نحو 90 % منها مناصرة للفلسطينيين.كما أظهرت دراسة لمجلة إيكونومست حول سلوك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن المنشورات المؤيدة لفلسطين أكثر بمقدار 3.9 مرات من المنشورات المؤيدة للاحتلال.وشكلت هذه "الانتفاضة الشعبية العالمية" حالة من الضغط على المواقف الرسمية للإدارة الأميركية والدول الغربية التي دعمت دولة الاحتلال، مما دفعها إلى إدخال عناصر جديدة لخطابها السياسي المصاحب للعدوان على غزة.وكان استطلاع رأي لوكالة أسوشيتد برس ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة أشار إلى أن 44 % فقط من الأميركيين يرون إسرائيل حليفا، ويدعم 36 % منهم تقديم مساعدة للجيش المحتل، بينما يرى 40 % منهم أن الرد العسكري للاحتلال تجاوز الحدود.ووصف 58 % من أنصار الحزب الديمقراطي الأميركي الهجوم على غزة بالمبالغ فيه. كما نشرت صحيفة بوليتكو تقريرا مفصلا حول تأثير الحرب في البيئة الداخلية للحزب، وأشارت إلى أن "اليسار الأميركي عانى من انقسام مؤلم حول الحرب بين الاحتلال وحماس. وعلى الرغم من أن شريحة واسعة من الناخبين الأميركيين كانت تاريخيا مؤيدة للاحتلال، فإن هذا الدعم الشعبي انخفض في السنوات الأخيرة".انخفاض الدعم الشعبيومع توسع جرائم الاحتلال وتصاعد الاحتجاجات الشعبية العالمية، بالإضافة للمخاوف الأميركية والغربية باتساع رقعة المواجهة وتحولها لصراع إقليمي، لجأت إدارة بايدن، واستنادا لوجود محتجزين من جنسيات متعددة لدى حماس منها أميركية، إلى طلبها من حلفاء إقليميين بالتوسط لإطلاق سرائح محتجزين مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار. إلا أنها كانت كذلك حريصة على تأكيد موقفها بضرورة استكمال الاحتلال حربه على القطاع.وفي السياق نفسه، سارت المواقف الأوربية في لندن وباريس وغيرها من الدول الأوربية، حيث شهدت مواقف الحكومات انتقادات من التيارات السياسية اليسارية والتقدمية، عرّضت مستقبل هذه الحكومات وشعبيتها لتراجعات ملحوظة.ففي المملكة المتحدة، يواجه كير ستارمر رئيس حزب العمال البريطاني -الذي في طريقه ليصبح رئيس الوزراء المقبل- أخطر اختبار له حتى الآن وسط خلافات مريرة داخل حزبه.وفي إسبانيا، يحاول بيدرو سانشيز زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني التشبث بالسلطة من خلال تشكيل ائتلاف يميل إلى اليسار. وفي هولندا، أدت الحرب إلى حالة من الفوضى في حملة التحالف اليساري، قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.ولا يمكن إغفال حقيقة أن المواقف الأوروبية بالتحديد قد تعرضت لضغوط سياسية وشعبية دفعتها للتراجع عن حدة موقفها الأولي من العدون، وكان آخرها ما قاله مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "إن الاتحاد يدعو إلى وقف مؤقت فوري للأعمال "العدائية" وإنشاء ممرات إنسانية في غزة لإيصال الدعم الإنساني".إلا أن المعطيات التي تقدمها مراكز الرصد لعمليات نقل السلاح وتزويد دولة الاحتلال بها، تشير إلى أن التصريحات التي تركز على تجنب استهداف المدنيين وضرورة إدخال المساعدات لم تنعكس على الصادرات العسكرية المتجهة للاحتلال.-(وكالات)