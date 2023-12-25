الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا خبأ الاحتلال معلومة قتل 5 من محتجزيه داخل نفق في غزة؟

حكيم هو واحد من الرجال الذين ظهروا في الصور مقيدين ومجردين من ملابسهم من قبل جيش الاحتلال
حكيم هو واحد من الرجال الذين ظهروا في الصور مقيدين ومجردين من ملابسهم من قبل جيش الاحتلال
أثار تقرير صحفي للإعلام العبري عن عثور جيش الاحتلال الإسرائيلي على 5 جثث لمحتجزين "إسرائيليين" لدى المقاومة الفلسطينية داخل نفق، الجدل في الأوساط الشعبية داخل الكيان المحتل.اضافة اعلان

وكشف تقرير لصحيفة "جيروسالم بوست" العبرية، عن تفاصيل جديدة لواقعة العثور على جثث 5 تعود لمحتجزين في قطاع غزة، قرب منطقة جباليا شمالي القطاع.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الأحد عن انتشال جثث 5 محتجزين من شبكة أنفاق تحت الأرض في جباليا، بعد أن قتلوا خلال احتجازهم لدى حركة حماس، حيث تؤدي الهجمات العشوائية للاحتلال على مختلف مناطق قطاع غزة إلى قتل المحتجزين لدى المقاومة، في إشارة على عدم إيلاء الاحتلال أهمية كبرى لمواطنيه.
وبينت الصحيفة أن العثور على الجثث لم يكن دفعة واحدة، إذ عثر الجيش على جثتين قبل حوالي أسبوعين، ثم 3 جثث بعد بضعة أيام في مكان قريب من الموقع الأول.
وقالت إن الجيش أعلن عن اكتشاف الجثتين الأوليين فقط، وأحجم عن الإعلان عن الثلاث جثث الأخرى "حتى تنتهي القوات الإسرائيلية في المنطقة من عملياتها".

ويرجح أن يكون السبب الرئيسي لإخفاء الاحتلال المعلومات حول اكتشاف جثث قتلاه إلى خوفه من تعريض أفراده لخطر الاستهداف من قبل المقاومة، التي اوقعت ولا زالت خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال.
وقالت "جيروسالم بوست" إن النفق الذي عثر فيه على الجثث "كان واسعا، ويضم مصعدا وغرفا كبيرة، وينقسم إلى غرف جانبية"، مدعية أن جيش الاحتلال استخدم 13 طنا من المتفجرات لتفجير النفق بأكمله، وهو الأمر الذي استغرق وقتا طويلا.
والمحتجزين الخمس القتلى، وهم 3 جنود ومدنيان، هم إيدن زكريا وزيف دادو، اللذان تم العثور على جثتيهما في 12 ديسمبر، وإيليا توليدانو ونيك بيزر ورون شيرمان.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

منذ2 ساعة
غارات عنيفة وعشرات الشهداء بالقصف المتواصل على جباليا

4 شهداء جراء قصف الاحتلال على خانيونس

منذ2 ساعة
السنوار

السنوار: القسام لن تخضع لشروط الاحتلال

منذ3 ساعة
واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت أكثر من 22 ألف قنبلة أميركية على غزة

واشنطن بوست: حرب إسرائيل على غزة الأشد دمارا خلال القرن الحالي

منذ3 ساعة
1703483515732

البطريرك بيتسابالا يترأس قداس منتصف الليل في بيت لحم

منذ5 ساعة
6588cecf4236040c6b348e52

4 شركات شحن يابانية توقف الملاحة عبر البحر الأحمر

منذ9 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الاستفراد بالأقصى في توقيت الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

إسرائيل تلطخ الميلاد دما

جهاد المنسي |اليوم

أسئلة الرواية الأردنية في الحرب على غزة

نضال منصور |اليوم

فوضى المراحل!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الاستجابة الوطنية لفيروس الإيدز ما بين التحديات والتطلعات

تهاني روحي |اليوم

وجود الأردن هو المشكلة

سميح المعايطة |اليوم

الدولة أولا.. وأخيرا

مالك العثامنة |اليوم

حظر النشر كشف "الاختراق الأمني" للكيان

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
السياسي الفرنسي جان لوك ميلانشون - (المصدر)

جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة "ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية"

ترجمات | منذ18 ساعة
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |23 كانون الأول 2023
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات |23 كانون الأول 2023
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
 