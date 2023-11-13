لماذا رفضت العربية لحماية الطبيعة دعوة هيئة الإذاعة البريطانية BBC للحديث معها

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على مدى أيام الحرب الصهيونية على غزة، تلقت العربية لحماية الطبيعة عشرات الدعوات من مؤسسات وهيئات إعلامية وقنوات تلفزيونية وإذاعية، وصحف ومجلات، وتحاورت مع العديد من الصحفيين والإعلاميين، لتسليط الضوء على الوضع الإنساني والغذائي والبيئي الكارثي في غزة، وكان من بين هذه الجهات هيئة الإذاعة البريطانية BBC التي تواصلت معنا مرتين، ورفضنا التجاوب نظراً لتغطيتها المنحازة وغير المهنية والتي تعاملت كشريك ورديف إعلامي لمرتبكي حرب الإبادة على غزة، وفيما يلي رسالتنا الرسمية لهم:العزيزة ن.د.،شكرا لك على رسالتك الإلكترونية، نعتذر عن التأخير لأننا كنا ندرس بعناية طلب هيئة الإذاعة البريطانية / BBC الموجه للعربية لحماية الطبيعة الحديث عن وضع المزارعين في فلسطين.نحن مترددون في التحدث إلى BBC لأننا نشعر بالأسى من تغطيتها الإعلامية للأحداث في فلسطين. لم يكن مفاجئاً أن تتبنى الهيئة على الفور الرواية الإسرائيلية كما فعلت دائماً، ولكن في الشهر الماضي لعبت BBC دورا نشطاً في خلق الإبادة الجماعية في فلسطين.ولتسمحي لنا أن نوضح كيف.أولاً، صورت الهيئة أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر بمعزل تام عن السياق التاريخي والسياسي لفلسطين كأرض محتلة وشعب مضطهد. ولم تسلط الضوء على وجود 5000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، 1300 منهم دون تهمة، و200 منهم من الأطفال. لم تشرح BBC السياق السياسي الذي تتحمل بريطانيا مسؤولية مباشرة في خلقه منذ الانتداب البريطاني على فلسطين وما بعده.ثانياً، نشرت BBC أخباراً لم يتم التحقق منها مثل "قطع رؤوس الأطفال" التي تراجع عنها المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون والأمريكيون في وقت لاحق، لكن الضرر كان قد حدث بالفعل. أريد أن أشير إلى أنه تم بث أخبار مماثلة عن البوسنيين (بالضبط قتل 41 طفلاً) قبل ارتكاب الإبادة الجماعية ضدهم للقضاء على الغضب العام. وحدث الشيء نفسه في فلسطين.ثالثاً، ألمحت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن مقاتلي حماس كانوا يختبئون في المستشفيات، مما هيأ القبول والتبرير تجاه القصف الإسرائيلي للمستشفيات. وبعد تلميحات BBC، قصفت إسرائيل المستشفى الأهلي في اليوم التالي. في الواقع، نفذت إسرائيل 137 هجوما على المستشفيات والمراكز الصحية في غزة حتى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.استخدمت BBC كلمات مثل "مجزرة" و "مذبحة" و "فظائع" في إشارة إلى أفعال حماس، ولكن بالكاد أشارت إلى أعمال إسرائيل التي قتلت 8 أضعاف عدد الضحايا الإسرائيليين. اجتزأت BBC المقابلات مع الرهينتين الإسرائيليتين المفرج عنهما عندما شرحتا كيف عوملتا بلطف في الأسر من أجل الامتناع عن إضفاء الطابع الإنساني على الفلسطينيين.ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي في غزة يبرران على أنهما "دفاع عن النفس"، ولم تسلط الضوء على أن حماس تؤمن من ناحيتها أنها تمارس حق مقاومة قوات الاحتلال وتقرير المصير، وأن حماس عرضت تبادل الأسرى الإسرائيليين مع الأسرى الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى.ربطت BBC بشكل مغلوط أي انتقاد للحكومة الإسرائيلية بأنه معاد للسامية، ولم تفسح المجال للعديد من اليهود والحركات اليهودية التي تعارض السياسات الإسرائيلية والإبادة الجماعية الحالية في غزة للتعبير عن موقفها.لقد عمدت هيئة الإذاعة البريطانية لتشويه كينونتنا الإنسانية بشكل منهج منذ تأسيسها، ونحن نرفض العمل كأدوات لمحاولات BBC المزيفة والمجزأة لتسليط الضوء على محنة الفلسطينيين.سنعيد النظر في قرارنا بالتحدث إلى هيئة الإذاعة البريطانية /BBC، عندما تختار تصحيح تورطها في الإبادة الجماعية.